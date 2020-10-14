አገራዊ ጉዳዮች ከግብ እንዲደርሱ ፖሊስ የሰላምና ፀጥታ ስራዎች ላይ አበክሮ ይሰራል…ፌዴራል ፖሊስ

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 4/2013(ኢዜአ) በተያዘው ዓመት የታቀዱ አገራዊ ጉዳዮች ከግብ እንዲደርሱ የሰላምና ፀጥታ ስራዎች ላይ አበክሮ እንደሚሰራ የፌዴራል ፖሊስ ገለፀ።
11ኛው የፌዴራልና የክልል ፖሊስ ኮሚሽነሮች ጉባዔ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው።
የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጄኔራል እንደሻው ጣሰው ጉባዔውን ሲከፍቱ ወቅቱ በርካታ ለሕዝብ የሚጠቅሙ አገራዊ የልማት ስራዎች እየተከናወኑበት ቢሆንም፤ በየጊዜው አጀንዳ እየቀያየሩ የአገር ሰላምና ልማትን የሚያደናቅፉ ኃይሎች ርብርብ እያደረጉ ነው ብለዋል።
የፌዴራልና የክልል የፖሊስ ተቋማት በቅንጅት ካልሰሩ ወንጀልን የመከላከል ተልዕኮ ውጤታማ እንደማይሆንም ጠቅሰዋል።
በዚህም ለሁለት ቀናት በሚቆየው ጉባዔ የክልል ፖሊስ ኮሚሽኖች የ2012 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቶችን በመገምገም በተያዘው ዓመት የጋራ አቋም በመያዝ የታቀዱ አገራዊ ጉዳዮች ከግብ እንዲደርሱ ፖሊስ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እንደሚወጣም አስታውቀዋል።
ዜጎች በየትኛውም ጊዜና አካባቢ በነጻነት ተንቀሳቅሰው በአገር ልማት ሚናቸውን እንዲወጡ ከማንኛውም ጥቃት በመጠበቅ ሰላምና ጸጥታ ለማስፈን እንደሚሰራም ኮሚሽነር ጄኔራሉ አረጋግጠዋል።
ለዚህም ከዚህ በፊት የነበሩ አፈጻጸሞችን በመገምገም በተሻለ የሰላምና ፀጥታ የማስከበር ስራዎችን እንደሚያከውን ነው የገለጹት።
ጉባኤው ነገም የሚቀጥል ሲሆን ሁሉም የክልልና ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ተቋማት ሪፖርታቸውን እያቀረቡ የጋራ ምክክርም እንደሚደረግበት ይጠበቃል።