በገጠር የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኅብረት ሥራ ማኅበራት ኅብረተሰቡን ተጠቃሚ እያደረጉ ነው

ሰቆጣ ጥቅምት 4/2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የተቋቋሙ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኅብረት ሥራ ማኅበራት በአነስተኛ ወለድ ኅብረተሰቡ ተጠቃሚ ማድረጋቸውን ደንበኞች ገለጸ።
በሰቆጣ ዙሪያ ወረዳ የሐሙሲት ቀበሌ ነዋሪ አቶ መንግሥቴ አብርሃ ለኢዜአ እንደገለጹት በ2004 ዓ.ም በቀበሌያቸው ከሚገኙ 30 ሰዎች ጋር በመሆን ራስ አገዝ የገንዘብ ቁጣባ ብድር ማኅበር መመሥረታቸውን አስታውሰዋል።
በ15 ሺህ ብር መነሻ ካፒታል የተጀመረው የገንዘብ ቁጣባ ብድር ማኅበራቸው አሁን ላይ ካፒታሉን ከ300 ሺህ ብር በላይ ከማድረስ ባሻገር የማኅበሩን አባላትም ወደ 200 ማሳደግ ችሏል።
ከማኅበሩ 30 ሺህ ብር ብድር ወስደው በከብት ማድለብ ሥራ በመሰማራት ሀብት በማፍራት ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል።
“አሁን ላይ ብድሩን በመመለስ የራሴን መኖሪያ ቤት ከመገንባት ባለፈ አምስት ክፍል ቤት ገንብቼ ማከራየት ችያለሁ” በማለት በቀጣይም ተበድረው በአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ለመሰማራት ማቀዳቸውን ተናግረዋል።
የዝቋላ ወረዳ የ01 ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አቶ ጌታሁን ኪዴ በበኩላቸው ቤተሰባቸውን ለማስተዳደር የሚያስችል ገቢ አጥተው የምግብ ዕርዳታ ጠባቂ እንደነበሩ ያስታውሳሉ።
በቀበሌያቸው ከሚገኘው “ጥረት” የተሰኘ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኅብረት ሥራ ማኅበር 12 ሺህ ብር ብድር በመውሰድ ስድስት ፍየሎችን በመግዛት በእርባታ መሰማራታቸውን ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅት የወሰድኩትን ብድር ከመመለስ ባሻገር ፍየሎቹን በማራባት ቁጥራቸውን ከሠላሳ በላይ በማድረስ ቤተሰቤን ለማስተዳደር የሚያስችል አቅም ገንብቻለሁ ብለዋል።
የሰቆጣ ከተማ ነዋሪ አቶ ዝናቡ ፍቃዴ በሰጡት አስተያየት ደግሞ 100 ሺህ ብር ብድር በመውሰድ የመኖሪያ ቤታቸውን ለመገንባት በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በብሔረሰብ አስተዳደሩ 137 የገንዘብ ቁጠባ ብድር ኅብረት ሥራ ማኅበራት ተቋቁመው ለኅብረተሰቡ አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸውን የገለጸው ደግሞ የዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ኅብረት ሥራ ማኅበራት ጽሕፈት ቤት ነው።
በጽሕፈት ቤቱ የገጠር የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኅብረት ሥራ ማኅበራት ቡድን መሪ አቶ መላኩ ታረቀኝ እንዳሉት በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ማኅበራቱ ለ1 ሺህ 925 ሰዎች 29 ነጥብ 3 ሚሊየን ብር ብድር ሰጥተዋል።
ብድር ከወሰዱት ውስጥም 463 ያህሉ ምንም ዓይነት ገቢ የሌላቸው፣ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃና ዕለታዊ የምግብ ዕርዳታ ድጋፍ ሲደረግላቸው የነበሩ ናቸው ብለዋል።
በአነስተኛ ወለድ በተመቻቸላቸው ብድር ተጠቅመውም በእንስሳት ማድለብ፣ በንግድና በመኖሪያ ቤት ግንባታ ሥራ የተሰማሩ ሰዎች አኗኗራቸው እየተሻሻለ መምጣቱን ቡድን መሪው ተናግረዋል።
በዘንድሮው የበጀት ዓመትም ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር በመስጠት 2 ሺህ ሰዎች የብድር አገለግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል ።