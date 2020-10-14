የፖለቲካ ፓርቲዎች በህዝብና በሀገራዊ የልማት አጀንዳዎች ዙሪያ በጋራ ሊሰሩ ይገባል ተባለ

ጋምቤላ ጥቅምት 4/2013 (ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች በህዝብና በሀገራዊ የልማት አጀንዳዎች ዙሪያ የጋራ አቋም በመያዝ ተባብረው ሊሰሩ እንደሚገባ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ አጁሉ አስገነዘቡ፡፡
ብልጽግናን ጨምሮ በክልሉ የሚገኙ አምስት የፓለቲካ ፓርቲዎች በሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከክልሉ መንግስት ጋር ትናንት በጋምቤላ ከተማ ተወያይተዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት በክልሉ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ልዩነቶች ቢኖሯቸውም እንኳን በክልሉ ብሎም በሀገራዊ የልማት አጀንዳዎች ላይ የጋራ አቋም በመያዝ ሊሰሩ ይገባል።
መንግስት ከለውጡ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ በፓለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ተጨባጭ ውጤቶችን ማስመዝገብ መቻሉን ተናግረዋል።
በተለይም በዘንድሮው ዓመት የኮሮና ወረርሽኝ በመከላከል ፣ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ሌሎች ውስጣዊና ውጫዊ ተጽእኖችን በመቋቋም ስኬታማ የልማትና የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራዎችን ማከናወን መቻሉን ገልጸዋል።
እንደ ክልልም ሆነ እንደ ሀገር መንግስት በተያዘው ዓመትም የተጀመሩ የልማት፣የመልካም አስተዳደርና የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል።
በመሆኑም መንግስት ለቀየሳቸው፣ የሰላምና የልማት ስራዎች መሳካት በክልሉ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች በልማት አጀንዳዎች የጋራ አቋም በመያዝ ሊሰሩ እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳድሩ አስገንዝበዋል።
በውይይት መድረኩ ላይ የተገኙት ፓርቲዎች በሰጡት አስተያየት ለውጡ በፈጠረው ምቹ ሁኔታ ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል እያካሄዱ መሆኑንና በሀገራዊ የልማት ጉዳዮችም ከመንግስት ጋር ተቀራርበው ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ከተሳታፊዎች መካከል የኢዜማ ፓርቲ የጋምቤላ ተወካይ አቶ ኦኬሎ አኳይ በሰጡት አስተያየት ቀደም ሲል በአሸባሪነት ተፈርጀው የተለያዩ ችግሮች ሲደርሰባቸው እንደነበር አስታውሰዋል።
አሁን ላይ ግን ለውጡ በፈጠራቸው ምቹ ሁኔታዎች ወደ ክልላቸው ተመልሰው ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል እያካሄዱ መሆናቸውን ጠቁመው በሀገራዊ የልማት አጀንዳዎችም ከመንግስት ጋር እየሰሩ መሆናቸው ተናግረዋል።
ባለፉት 28 ዓመታት የተከማቹ ችግሮችን በተወሰነ ጊዜ ማስወገድ ባይቻልም በለውጡ በርካታ ስኬቶች መመዝገባቸው የገለጹት ደግሞ የጋምቤላ ህዝቦች ነፃነት ንቅናቄ/ጋህነን/ ሊቀመንበር አቶ ፒተር አማን ናቸው።
በተለይም በአጋርነት የበይ ተመልካች ሆኖ የቆየው የክልሉ ህዝብ አሁን ላይ እኩል ተሳታፊ ለመሆን የበቃው በለውጡ መሆኑን ጠቅሰው የተገኘውን እድል በመጠቀም በሁሉም የህዝብና ሀገራዊ የልማት አጀንዳዎች ዙርያ ጋህነን ከመንግስት ጋር አብሮ ለመስራት ዝግጁ ነው ብለዋል።
የክልሉ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ላከደር ላክባክ በበኩላቸው የኮሮና ቫይረስን ጨምሮ በሌሎች የሰላምና የልማት ጉዳዮች ላይ በጋራ መስራት አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል።
የበፊቶቹ ክፍተቶችን በማንሳት እርስ በእርስ ከመወቃቀስ ችግሮች በሚፈቱበት ጉዳዮች ላይ አተኩሮ መስራት ይገባል ያሉት ደግሞ የጋህፍሰልዴን ተወካይ አቶ ጋልዋክ ቦም ናቸው።
የጋህዴነን ተወካይ አቶ ኡቦንግ ኡራሚ በበኩላቸው መንግስት በተለይም መጪው ምርጫ ሰላማዊ እንዲሆን የጦር መሳሪያ ዝውውርና ሌሎች ጸጥታን ሊያደፈርሱ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ ሊሰሩ እንደሚገባ ተናግረዋል ።
ፓርቲዎቹ አያይዘውም በወረዳዎች አካባቢ በአባሎቻቸው የሚደርሰውን ተፅእኖ መንግስት እንዲያስተካክል ጠይቀዋል።
ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ማቋቋምን ጨምሮ በቀረቡት ወቅታዊ ጉዳዮች በአብዛኞቹ መግባባት ላይ በመድረስ የአንድ ቀን ውይይታቸውን አጠናቅቀዋል ።