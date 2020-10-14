በገዳሪፍ የኢትዮጵያ ቆንስላ ግንኙነቱን አሳድጋለሁ አለ

አዲስ አበባ ጥቅምት 4/2013 (ኢዜአ) ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነቷን ለማሳደግ ፍላጎት እንዳላት ተገለጸ።
አምባሳደር ማዮ ሶአገን ትናንት የሱዳን ዜና አገልግሎት (ሱና) በሰጡት መግለጫ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ባለው ድንበር አካባቢ በወንድማማቾች መካከል አለመግባባት ለመፍጠር ለሚለቀቁ የሐሰት፣ አሳሳች ዜናዎችና ወሬዎች ዕድልና ትኩረት ይሰጡ አሳስበዋል።
አምባሳደር ሶአገን አያይዘውም በድንበር ላይ ባሉ ሕገወጦች ሲከሰቱ የነበሩ ችግሮች ሁሉ በዲፕሎማሲያዊና በሰላማዊ መንገድ መፍትሔ ሊያገኙ ይችላሉ ብለዋል።
የኢትዮጵያ ቆንስል ድንበሮች በሚመለከታቸው ባለሥልጣናት በኩል የድንበር አካባቢዎች የጋራ ጥቅሞች ልውውጥ እንዲሆኑ ለማድረግ የሁለቱ አገራት መሪዎች ቁርጠኝት አረጋግጧል ብለዋል።
በገዳሪፍ ግዛት በደህንነት መሥሪያ ቤቶች የጦር መሣሪያ፣ የአደንዛዥ ዕፅና ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመዋጋት የተደረጉ ጥረቶችን አምባሳደሩ አመስግነዋል።
አምባሳደሩ በገዳሪፍ የመኸር ወቅት ስኬታማነት፣ የኢትዮጵያ ሠራተኞች በጤናው መስፈርቶች መሠረት መግባትን በተመለከተ ከገዳሪፍ ክልል መንግሥት ጋር ለመተባበር ቃል ገብተዋል።
በገዳሪፍና በአጎራባች የኢትዮጵያ ክልሎች መካከል እንደዚህ ያሉ ስብሰባዎችና ጉብኝቶች በሁለቱ ወገኖች መካከል ለተፈረሙ ሥምምነቶችና ፕሮቶኮሎች ሁሉ ሀገራቸው ያላትን ቁርጠኝነት በማረጋገጥ የሚፈለጉትን ግቦች ለማሳካት አስተዋፅኦ እንደሚያበረክት አስረድተዋል፡፡
ምንጭ – የሱዳን ዜና አገልግሎት (ሱና)