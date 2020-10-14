በበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ድጋፍ ችግራቸው መቃለሉን ተጠቃሚዎች ገለፁ

አምቦ ጥቅምት 4/2013 (ኢዜአ) በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ የተሰማሩ ወጣቶች ባደረጉላቸው ድጋፍ ችግራቸው መቃለሉን ድጋፍ ያገኙ የምእራብ ሸዋ ዞን የህብረተሰብ ክፍሎች ገለፁ ፡፡
በዞኑ የዜግነት አገልግሎት ላይ የተሰማሩ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የድጋፍና የልማት ስራዎች አከናውነዋል፡፡
የ78 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ የአምቦ ወረዳ ነዋሪ ወይዘሮ ማሚቱ ተሰማ በሰጡት አስተያየት ከ25 አመት በላይ የኖሩበት መኖሪያ ቤታቸው በእርጅና ምክንያት ወድቆ ጣሪያው ያፈስ እንደነበረ ጠቁመው ወጣቶቹ ባከናወኑት ጥገና ከዝናብና ከብርድ እንዳዳናቸው ተናግረዋል ።
ተመሳሳይ ችግር ላለባቸው የአካባቢው ነዋሪዎችም ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል ።
አቅመ ደካማ የሆኑት የሊበን ጃዊ ወረዳ ነዋሪ አቶ ቶለሳ ፊጣ በበኩላቸው የኮሮና በሽታ ባስከተለው ችግር የጉልበት ስራ መስራት ተስኖአቸው ለችግር መጋለጣቸውን ገልፀው የአካባቢው ወጣቶች ባደረጉላቸው የምግብ እህል ድጋፍ ችግራቸው እንደተቃለለላቸው ተናግረዋል ።
አስተያየት ሰጪዎቹ በተደረገላቸው ድጋፍ መደሰታቸውን በመግለፅ ቀጣይነት ቢኖረው መልካም ነው ብለዋል፡፡
እኔ በምኖርበት አምቦ ከተማ የሚኖሩትን የአቅመ ደካማ እናት ያረጀ መኖሪያ ቤት ከሌሎች ጓደኞቼ ጋር በመሆን እንዲጠገን በማድረጋችን እርካታ ተሰምቶኛል ደግሞ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት የተሰማራችው ወጣት ነጻነት ቀልቤሳ ነች ።
“የተቸገሩትን መርዳት፣ ህሙማንና አቅመ ደካሞችን መደገፍና ቤታቸውን መጠገን ልዩ ደስታ ይፈጥርልኛል” ያለው ሌላው የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ ተሳታፊ ወጣት ናኦል ሃይሉ ነው ።
በበጎ ፈቃድ ሥራው በገንዘብ የማይገመት የመንፈስ እርካታ ማግኘት እንደቻለ አስታውሶ በበጋ ወራትም የእረፍት ጊዜውን በመጠቀም አጠናክሮ እንደሚቀጥልበት አስታውቋል ።
“የወላዶችን ህይወት ለመታደግ ደም ለግሻለሁ ያለው ደግሞ የአምቦ ከተማ ነዋሪ ወጣት ፋኑኤል አበበ ነው ።
በዞኑ የሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ጽህፈት ቤት የበጎ አድራጎት ባለሞያ አቶ ፀጋዬ ስሜ እንደገለፁት በክረምቱ የዜግነት አገልግሎት ላይ የተሰማሩ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ከ 13 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የድጋፍና ልማት ስራዎች አከናውነዋል፡፡
በልማቱም በዞኑ በሚገኙ 22 ወረዳዎች 382 ሺህ 478 በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ተሳናቸው።
ወጣቶቹ ባከናወኑት የድጋፍና የልማት ስራዎች 1ሚሊዮን የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ ሆነዋል።
ወጣቶቹ ባከናወኑት የድጋፍና ልማት ስራዎች መካከል የአቅመ ደካሞች መኖሪያ ቤቶች ግንባታና ጥገና፣ 300 ዩኒት ደም ልገሳ፣ የምግብ እህልና ዘይትና የአልባሳት ድጋፍ ይገኝበታል።
በተጨማሪም ቤተሰብና ረዳት ለሌላቸው ችግረኛ ሕፃናት የትምህርት መሣሪያዎችንና የደንብ ልብስ ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን ከ10 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መተከሉን አስረድተዋል፡፡