የህግ የበላይነት እንዲከበር የጥፋት ሀይሎችን ለማጋለጥ ዝግጁ ነን- የጉጂ ዞን ብልፅግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ አባላት

ነገሌ ኢዜአ ጥቅምት 4/2013 የህግ የበላይነት ተከብሮ ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ የጥፋት ሀይሎችን ማጋለጥ ቀዳሚ ስራቸው መሆኑን የምእራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳ የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ አባላት ገለጹ፡፡
ወጣቶቹ በዞኑ ቶሬ ከተማ ባለፉት አራት ቀናት በፓርቲው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ላይ ያደረጉት ውይይትና ስልጠና አጠናቅቀዋል ።
በፓርቲው የወጣቶች ሊግ አባል ወጣት ዋቆ መኮ እንደገለፀው ወጣቱን ሀይል ለድብቅ አላማቸውን በማሰለፍ በህዝቦች መካከል ግጭት ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች መኖራቸውን በመግለፅ ህዝቡ አንድነቱን አስተባብሮ ሊያስቆማቸው እንደሚገባ ጠቁሟል ።
በኦሮሞ ህዝብ ስም እየማሉና እየተገዘቱ እኛ ካልመራናት ሀገር ትፈርሳለች እያሉ በሽብር ተግባር የተሰማሩ የጥፋት ሀይሎች በወጣቱ ዘንድ ተቀባይነት የላቸውም ብሏል፡፡
ሀገር ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ሀይሎችን ለይቶ የማጋለጥና የመጠቆም የዚህ አመት የወጣቱ ቀዳሚ ስራ እንደሚሆን አብራርቷል ።
ሌላዋ የሊጉ አባል ወጣት ለሜ ኡዴሳ በበኩሏ በትግላችን የተገኘው ሀገራዊ ለውጥ እንዳይቀለበስ በመንከባከብና በመጠበቅ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን ብላለች፡፡
የውጭ ጫናና ተጽእኖን በመቋቋም የህዳሴ ግድባችን ሰርተን ለማጠናቀቅ እኛ ወጣቶች ከመቸውም በላይ የምንረባረብበት ጊዜ አሁን ነው ያለችው ወጣቷ መንግስት ባለፉት አመታት ያሳየውን ከልክ ያለፈ ትእግስት አቁሞ አሁን የጀመረውን የህግ ማስከበር ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቃለች፡፡
የስልጠናና ውይይቱ ተካፋይ ወጣት ጤናዬ ታደሰ እንደገለፀችው ደግሞ ወንድም ወንድሙን በማጥፋት ሀገር ከማፍረስ ያለፈ ለውጥ እንደማያመጣ ገልጻለች፡፡
በመካከላችን የሚፈጠር አለመግባባት ካለ በውይይት በመፍታት ሁላችንም በይቅር ባይነት መንፈስ ለሀገራችን ሰላም፣ ልማትና ብልጽግና ልንረባረብ ይገባል ብላለች፡፡
መንግስትም የህግ የበላይነትን ከማስከበር ጎን ለጎን ፍትሀዊ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ለወጣቱ የስራ እድል ሊያመቻች እንደሚገባው ጠቁማለች ።
በዞኑ ቶሬ ከተማ ለ250 የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ አባላት የአራት ቀን ስልጠና መውሰዳቸውንና ውይይት ማድረጋቸውን የዞኑ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ ጎሳዬ ንጋቱ ገልፀዋል፡፡