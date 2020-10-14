ቻይና የአፍሪካን የሳተላይት ፍላጎት ለመሙላት እየተጋች ነው- የዘርፉ ባለሙያዎች

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 4/2013(ኢዜአ) ቻይና የአፍሪካን የሳተላይት ፍላጎት ለመሙላት እየተጋች መሆኗን በዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎች ገለጹ፡፡
ቴክኖሎጂው ለቻይና -አፍሪካ ግንኙነት መዳበር ወሳኝ ነው ብለዋል፡፡
ቻይና ለአህጉሪቱ ልማት ከምታደርገው የፋይናንስ እገዛ እንዳለ ሆኖ፤ በህዋ ፕሮግራሞች እያደረገች ያለችው ድጋፍ ለሁለንተናዊ ዕድገቷ ጠቃሚ መሆኑን ባለሙያዎች ይናገራሉ፡፡
ናይጀሪያዊው የስፔስ ሳይንቲስት ቴሚዳዮ ኦኒሰን “ቻይና የአፍሪካ አገሮችን ለመደገፍ ዝግጁ ከመሆን ባለፈ፤ የሳተላይት ቴክኖለጂ ባለቤት እንዲሆኑ ብድር ታቀርባለች” ብለዋል፡፡
የቻይና ሞዴል በዘርፉ በአፍሪካ ”በስፋት” ከምትንቀሳቀሰው ከሩሲያ የተለየ ነው የሚሉት ሳይንቲስት፣ሩሲያ የምትተገብራቸውን ፕሮጀክቶች የአፍሪካ መንግሥታት በገንዘብ ትደግፋለች ብለዋል፡፡
ኢትዮጵያ ባለፈው ዓመት ከቻይና የመጀመሪያ ሳተላይቷን ማመንጠቋን ያስታወሱት ናይጄሪያዊው ባለሙያ፣ለሳተላይቷ ከወጣው 8 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ አብዛኛውን የሸፈነችው ቻይና መሆኗን በአብነት አንስተዋል፡፡
ሳተላይቷ የአየር ትንበያ መረጃ ለመስጠት፣የአየር ፀባይን ለመቆጣጠርና የሰብልን ሁኔታ ለመከታተል እንደምትውል በሳውዝ ሞርኒንግ ፖስት ጋዜጣ ድረ ገጽ ላይ የሰፈረው ዘገባ ያስታውሳል፡፡
ኢትዮጵያ ከሁለት ወራት በኋላ ከቻይናዋ ታዩን ከተማ የሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይት ወደ ህዋ እንደምትልክ ከኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት መረጃ ዋቢ አድርጎ ጽፏል፡፡
ሳተላይቷ ቤጂንግ በሚገኘው በስማርት ቴክኖለጂ ኮርፖሬሽን በኢትዮጵያውያንና በቻይናውያን መሐንዲሶች ዲዛይን የተደረገች ሲሆን፣ወጪዋም በአገሮቹ እንደሚሸፈን ባለሙያው ገልጸዋል፡፡
ቻይና ባለፉት ዓመታት በርካታ ሮኬቶችን ያስወነጨፈች ሲሆን፣ ለዚህም ከፍተኛ ገንዘብ እንዳወጣች ዘገባው ያመለክታል፡፡
ባለፈው የአውሮፓውያን ዓመት ብቻ 32 ሮኬቶችን በማስወንጨፍ ”ከየትኛውም አገር ልቃለች” ብሏል፡፡
በህዋ ላይ ከሚገኙት 2 ሺህ 666 ሳተላይቶች 363ቱ በቻይና የሚተዳደሩ መሆናቸውንም ዋሽንግተን ላይ መቀመጫውን ያደረገው የቻይና ፓወር ፕሮጀክት የስትራቴጂና ዓለምአቀፍ ጥናት ማዕከል ጠቅሷል፡፡
የአፍሪካ የህዋ ኢንዱስትሪ ሰባት ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ዋጋ ያለው ሲሆን፤ በመጪዎቹ አምስት ዓመታት ዋጋው 10 ቢሊዮን ዶላር እንደሚደርስ ተገምቷል፡፡
የአፍሪካ ህብረት እኤአ በ2017 የአፍሪካን ስፔስ ኤጀንሲ ያዋቀረ ሲሆን፤ መቀመጫው ግብፅ እንዲሆን ወስኗል፡፡
ይህን ተከትሎ ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ አገሮች የስፔስ ፕሮግራማቸውን ይፋ አድርገዋ ብሏል ጋዜጣው፡፡
“የአፍሪካ አገሮች የስፔስ ፕሮግራማቸውን ለማሳደግ የሚያደርጉትን ጥረት ቻይና በቴክኖሎጂና በፋይናንስ በመደገፍ ላይ ትገኛለች” ይላሉ ኦኒሰን፡፡
በአፍሪካ የስፔስ ኢንዱስትሪ ሩሲያ፣ ፈረንሳይና ጃፓን ተፎካካሪዎች ሆነው ከቻይና ጋር ቀርበዋል፡፡
በአህጉሪቱ የስፔስ ኢንዱስትሪ የአንበሳውን ድርሻ ይዘው የቆዩት የአውሮፓ ኩባንያዎች ቦታቸውን ለቻይና በመልቀቅ ላይ መሆናቸውን በዘገባው ተመላክቷል፡፡
ቻይና የምታቀርበው የተሻሻለና አነስተኛ ዋጋ የሚጠይቅ ቴክኖሎጂ እንዲሁም ተደራሽ የፋይናንስ አቅርቦት ሞዴል አፍሪካ ፊታቸውን ወደ ቻይና እንዲያዞሩ ማድረጉ ተወስቷል፡፡
የአሜሪካው ዴልዌር ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ጁሊያ ኪሊንገር ለቻይና አፍሪካ ግንኙነትና የጋራ የምርምር አጀንዳ መዳበር የሳተላይት ቴክኖሎጂ ሚናን ”የላቀ”ይሉታል፡፡
“ባለፉት 20 ዓመታት የዳበረው የስፔስ ቴክኖሎጂ ለቻይና አፍሪካ ግንኙነት የጀርባ አጥንት ነበረ”ም ሲሉም ሐሳባቸውን ያጠናክሩታል ፡፡
በአፍሪካ 14 አገሮች የስፔስ ተቋማት ሲኖራቸው፣ 42 ሳተላይቶች ወደ ህዋ አስወንጭፈዋል የሚሉት ጁሊያ ናቸው፡፡
“20 የአፍሪካ አገራት ከስፔስ ጋር የተያያዙ ዶክመንቶችን ከቻይና ጋር ስምምነት ፈርመዋል” ሲሉ በዘርፉ ያለው ግንኙነት መዳበሩን አሳይተዋል፡፡
ቻይና ከአፍሪካ የሳተላይት ኮንትራት በመቀበል ከሩሲያ፣ፈረንሳይና አሜሪካ በመቀጠል አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች፡፡
ቻይና የአፍሪካ ቀዳሚ የንግድ አጋር ስትሆን፤ባለፈው የአውሮፓውያን ዓመት 208 ነጥብ 7 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ የንግድ ልውውጥ ማድረጓ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡