ምስራቁ ክፍል ቀጠናዊ አደረጃጀት በመፍጠር የአንበጣ መንጋን መከላከል ይገባል- ግብርና ሚኒስቴር

ድሬዳዋ ጥቅምት 4/2013 (ኢዜአ) በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል ቀጠናዊ አደረጃጀት በመፍጠር የአንበጣ መንጋን መከላከልና መቆጣጠር እንደሚገባ የግብርና ሚኒስቴር አስገነዘበ።
በሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል የተከሰተ አንበጣ መንጋን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ የመከረ መድረክ ትላንት በድሬዳዋ ተካሂዷል።
በምክክር መድረኩ የግብርና ሚኒስቴር ከፍተኛ ኃላፊዎች፣ የሶማሌክልል፣ የድሬዳዋ አስተዳደርና የምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች አስተዳደሮችና ግብርና ጽህፈት ቤቶች ተሳትፈዋል ።
የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን በወቅቱ እንደገለጹት በምስራቁ ክፍል የተከሰተን የአንበጣ መንጋ ቀጠናዊ አደረጃጀት በመፍጠር በተቀናጀ አግባብ መከላከልና መቆጣጠር ይገባል።
በቀጠናው የተከሰተን አንበጣ መንጋ ለመከላከልና ለመቆጣጠር አሁን ላይ በኬሚካል ርጭት ስራ ላይ ካሉ ሶስት አውሮፕላኖች በተጨማሪ ሁለት አውሮፕላኖች እንደሚመደቡ አመላክተዋል።
በተጨማሪም 30 ተሸከርካሪዎችና ሞተር ሣይክሎች እንደሚመደቡም ጠቅሰዋል ።
በሀገር ደረጃም የመንን ጨምሮ ከጅቡቲ፣ ከኬኒያ፣ ከሱዳን፣ ከሶማሌና ከሶማሌ ላንድ ሀገሮች ጋር የተናበበና ወጥ የሆነ የአንበጣ መከላከል ሥራ እንደሚሰራ አመላክተዋል ።
እስካሁን ከተጎራባች ሀገሮችና ከየመን ከገባ ከ12 የበረሃ አንበጣ መንጋ ውስጥ አምስቱን መከላከልና መመለስ መቻሉን ጠቁመዋል ።
በሀገሪቱ በመኽር ወቅት በተለያዩ ሰብሎች ከተሸፈነው 13 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ውስጥ አራት በመቶው በአንበጣ መንጋ ጉዳት የደረሰበት መሆኑን ሚኒስትሩ አስታውቀዋል ።
ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ በበኩላቸው አሁን ላይ አርሶአደሩ አንበጣ መንጋን በመፍራት የደረሰ ሰብል ከማሳ ላይ ለመሰብሰብ እያደረገ ያለው ተግባር የበለጠ ጎጂ መሆኑን ተናግረዋል ።
በየደረጃው ያለው አመራር ድርጊቱን ፈጥኖ ማስቆም ይገባዋል” ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው በመንጋው የወደመን የእርሻ ማሳ በፍጥነት በመስኖ ልማት የመተካት ስራ ሊከናወን እንደሚገባ አስገንዝበዋል ።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሁሉም አካባቢዎች በአንበጣ መንጋ የተጎዱ ማሳዎችን በመስኖ እርሻ ለመተካት የምርጥ ዘር፣ የማዳበሪያና የበጀት ድጋፍ ለማድረግ መወሰኑን ሚኒስቴር ዴኤታው አስታውቀዋል ።
በግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን የተመራው የልዑክ ቡድን በምስራቅ ሐረርጌ ዞን አንበጣን መንጋን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችን ተመልከቷል።