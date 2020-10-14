በሩብ ዓመቱ ከ720 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመቱ የኮንትሮባንድ ዕቃዎችና ገንዘብ በቁጥጥር ስር ዋሉ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 4/2013(ኢዜአ)ዕበ2013 በጀት ዓመት በገቢና በወጪ ኮንትሮባንድ ከ720 ሚሊዮን ብር ላይ የሚገመቱ ዕቃዎችና ገንዘብ መያዛቸውን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ።
ከዚህ ውስጥ 568 ሚሊየን 754 ሺህ 537 ነጥብ 94 ብር የሚገመተው የጉምሩክ ስነ-ስርዓት ሳይፈፀምባቸው ወደ ሀገር ለማስገባት ሙከራ ሲደረግ የተያዙ ዕቃዎችና በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወሩ የተያዙ ገንዘቦች መሆናቸው ተገልጿል፡፡
ከዚያም ባለፈ ግምታዊ ዋጋቸው 152 ሚሊየን 111 ሺህ 176 ብር የሚሆነው ከአገር ሊወጣ የነበረ የኮንትሮባንድ ዕቃና ህገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውር መሆኑን ሚኒስቴሩ አመልክቷል፡፡
ከተያዙት የገቢ ኮንትሮባንድ ዕቃዎች ውስጥ ተሽከርካሪዎች፣ አዳዲስ አልባሳት፣ የምግብና መጠጥ ምርቶች ዋናዎቹ ናቸው ብሏል፡፡
በወጪ ኮንትሮባንድ ምድብ በቁጥጥር ስር ከዋሉ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች አደንዛዥ ዕፅ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን፣ ማዕድንና ህገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውር እንደ ቅደም ተከተላቸው ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃዎች መያዛቸውን አስታውቋል፡፡
ከዚህም ባለፈ በኮንትሮባንድ ንግድ ተሳትፈዋል ተብለው የተጠረጠሩ 270 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተመልክቷል፡፡
የኮንትሮባንድ መከላከል ስራው በጉምሩክ ኮሚሽን ስር በሚገኙ 14 ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች የተከናወነ ሲሆን፣ ሀዋሳ፣ ድሬዳዋና አዋሽ ከፍተኛ የገቢ ኮንትሮባንድ የተያዘባቸው ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ናቸው ብሏል፡፡
ከፍተኛ የወጪ ኮንትሮባንድ የተያዘባቸው የመጀመሪያዎቹ ሶስት ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች አዲስ አበባ ኤርፖርት፣ ሀዋሳና ሞያሌ መሆናቸውን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።