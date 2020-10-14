ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለ3 ሙሁራን የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሰጠ

ጎንደር፣ ጥቅምት 4/2013 የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ በማስተማር፣ በምርምርና በማህበረሰብ አገልግሎት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሦስት ምሁራን ትናንት የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማእረግ ሰጠ፡፡
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር አስራት አፀደወይን ለኢዜአ እንደተናገሩት ቦርዱ ትናንት ባደረገው ስብሰባ ለምሁራኑ የማዕረግ እድገቱን ሰጥቷል።
የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማእረግ የተሰጣቸው ሙሁራን ዶክተር ታደሰ አወቀ ፤ዶክተር የማታው ወንዴ እና ዶክተር አሰግድ ደምሴ ናቸው፡፡
ዶክተር ታደሰ አወቀ ላለፉት 14 አመታት በዩኒቨርሲቲው በባዮ ስታስቲክስና በፐብሊክ ሄልዝ የትምህርት ዘርፍ በመምህርነት ማገልገላቸውን ተገልጿል።
ከ100 በላይ የምርምር ሰራዎችን በአለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ በሆኑ ጆርናሎች ለህትመት ያበቁ ሲሆን ዩኒቨርሲቲው በዳባት ከተማ ባቋቋመው የጤና ምርምር ጣቢያም በተመራማሪነት አገልግለዋል፡፡
በአካዳሚክ ትምህርታቸውም የሁለት የሶስተኛ ዲግሪ ባለቤት ሲሆኑ በወጣትነት የእድሜ ደረጃ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማእረግ ለማግኘት የበቁ መሆናቸውን ፕሬዘዳንቱ ተናግረዋል፡፤
ሌላው በክሊኒካል ሳይኮሎጂ የሙሉ ፕሮፌሰርነር መዓርግ ያገኙት ዶክተር የማታው ወንዴ ሲሆኑ በዩኒቨርሲቲው በመምህርነትና በተለያዩ የሃላፊነት ደረጃዎች ለ21 አመታት ያገለገሉ ናቸው፡፡
ዶክተር የማታው 30 ያህል የምርምር ስራዎችን ያከናወኑና በአለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ በሆኑ ጆርናሎችም ለህትመት ያበቁ መሆናቸውን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት አስረድተዋል፡፡
በአሁኑ ወቅትም በዩኒቨርሲቲው የትምህርት ጥራት ማረጋገጫና ኦዲት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በመሆን በማገልገል ላይ የሚገኙ ናቸው ።
ሌላው የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማእረግ ያገኙት ደግሞ ከ18 አመት በላይ በመምህርነትና በተለያዩ የማህበረሰብ አገልግሎት አስተዋጽኦ ያበረከቱት ዶክተር አሰግድ ደምሴ ናቸው፡፡
ዶክተር አሰግድ በቢዝነስ ዘርፍ ከ30 በላይ የምርምር ሰራዎችን ያበረከቱ ሲሆን በስራ ፈጠራ ፕሮጀክት ቀረጻና የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪዎችን በማማከር ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረከቱ እንደሆኑ ፕሬዘዳንቱ ተናግረዋል፡፡
በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የምርምር ዩኒቨርሲቲ ሆኖ የተመረጠው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ወቅት 13 የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማእረግ ያገኙ መምህራንና ተመራማሪዎች እንዳሉት ታውቋል።