በመዲናዋ የሚታዩ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል የአሰራር መመሪያ ተዘጋጀ

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 3/2013(ኢዜአ)በአዲስ አበባ ከተማ አልፎ አለፎ የሚታዩ የጸጥታና ደህንነት ሥጋቶችን ማኀበረሰቡን ባሳተፈ ሁኔታ በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል የአሰራር መመሪያ ማዘጋጀቱን የከተማዋ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ::
በከተማዋ የማኀበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት በሙከራ ደረጃ የተጀመረው በ2004 ዓ.ም ነው::
በሙከራ ደረጃ ከዘጠኝ ዓመት በፊት በጥቂት ቦታዎች የተጀመረው የማኀበረሰብ አቀፍ ፖሊሰ አገልግሎት አሁን በ10 ክፍለ ከተሞች በ60 የፖሊስ ጣቢያዎች፣ በ120 ወረዳዎችና 833 ቀጠናዎች መስፋፋቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል::
በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የማኀበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኃላፊ ኮማንደር ሰለሞን ፋንታሁን ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በአዲስ አበባ የጸጥታ እና የደህንነት ሥጋቶችን ለመቀነስ ከመደበኛው ፖሊሳዊ ሥራ በተጨማሪ የማኀበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎትን ለማጠናከር እየተሰራ ነው::
ለዚሁ አገልግሎት የሚያግዙ ና በ120 ወረዳዎች፣ በ60 ፖሊስ ጣቢያዎችና በ833 ቀጠናዎች ባሉ የማኀበረሰብ ፖሊስ አገልግሎት መስጫዎች የሚያገለግሉ ከ2ሺህ በላይ የፖሊስ አባላትን አሰልጥኖ መመደቡን ኮማንደር ሰለሞን አስረድተዋል::
የማኀበረሰብ አቀፍ አገልግሎት መስጫውን የሚመሩት አካላት ኀብረሰተሰቡን አስተባብረው የሚሰሩበት በቅርቡ ከወጣው የፖሊስ ዶክትሪን ጋር ተጣጥሞ የተዘጋጀ የማኀበረሰብ ደህንነት ቅኝት ፓትሮል ማንዋል ወደ ሥራ መግባቱም ተጠቁሟል::
ማኑዋሉም የኀብረተሰቡ ተሳትፎ በተቀናጀና በተደራጀ አግባብ እንዲመራ ከማስቻሉ በተጨማሪ ተጠያቂነት ያለው አሰራር እንደሚያሰፍንም ኮማንደር ሰለሞን ገልጸዋል::
ከተዘጋጀው የማኀበረሰብ ደህንነት ቅኝት ፓትሮል ማኑዋል በተጨማሪም በቅረቡ በመስተዳደሩ በተቋቋመው የገለተኛ አማካሪ ቡድን የሚመራበት የአሰራር መመሪያ መዘጋጀቱንም ኮማንደሩ ተናግረዋል::
በገለልተኛ ቡድኑ የአሰራር መመሪያ መሰረትም ከማኀበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልገሎቱ ጋር በቅንጅት የሚሰሩ የብሎክና የቀጠና አስተባባሪዎች መመረጡንም ኃላፊው አስረድተዋል::
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የብሔረ ጽጌ አካባቢ ነዋሪ አቶ አበበ ወለደ ጊዮርጊስ፤ በየአካባቢያቸው አንዳንድ ጊዜ የሚታዩ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ እና ኀብረተሰቡን የሚያሳትፍ ወጥ አሰራር ሊኖር ይገባል ይላሉ ::
አቶ አበበ በሚኖሩበት አካባቢ የተለያዩ ተሽከርካሪዎችንና ልዩ ልዩ ንብረቶችን የሚጠብቁ የአካባቢው ወጣቶች መኖራቸውን ጠቁመው፤ በነዚሁ ወጣቶች አማካኝነት የአካባቢው ሰላም እየተጠበቀ መሆኑን ተናግረዋል::
በአካባቢው ያለው የማኀበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ፖሊስ ከነዚህ ወጣቶች ጋር በቅንጅት በመስራት ሰላሙ ይበልጥ እንዲረጋገጥ ማድረግይገባል ብለዋል።
በቦሌ ክፍለ ከተማ የቦሌ አራብሳ አካባቢ ነዋሪ አቶ ዘውድነህ አብዲ በበኩላቸው፣በኀብረተሰቡም ሆነ በማኀበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ወቅትንና አንዳንድ ጊዜ የሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮችን እየተከተሉ ብቻ ከመስራት በቋሚነት ዘላቂ ቅንጅት ፈጥረው መስራት እንደሚገባም ይገልጻሉ።
የአካባቢን ጸጥታ በመጠበቅ ረገድ አሁን አሁን በኀብረተሰቡና በፖሊስ በኩል የሚታየው ተሳትፎ ጥሩ መሆኑን የገለጹት አቶ ዘውድነህ፤ አሰራሩን ተቋዊ ማድረግ ላይ ግን ሊተኮር እንደሚገባም ጠቁመዋል::
የቦሌ አራብሳ የጋራ መኖሪያ ቤት ሰፊ ከመሆኑም አንጻር ለጸጥታ ችግር አሳሳቢ የሆኑ የመንገድ መብራት ተጨማሪ የማኀበራሰብ አቀፍ ፖሊስ ተቋምና መሰረተ ልማቶችን በበቂ ሁኔታ ማሟላት እንደሚገባም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።