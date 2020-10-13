ጥቅምት 03/ 2013 (ኢዜአ) የፌዴራል መንግሥት በደቡባዊ ትግራይ እና በምሥራቅ አማራ የአንበጣ መንጋ በተከሰተባቸው አካባቢዎች በአውሮፕላን የታገዘ የኬሚካል እርጭት ማካሄድ ጀምሯል።
የግብርና ሚኒስቴር ዴኤታው አቶ ወንዳለ ሀብታሙ እና የብልፅግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ዶ/ር አብርሃም በላይ በአካባቢዎቹ የኬሚካል ርጭቱ በአሁነ ወቅት እየተካሄደ መሆኑን ለኢቲቪ ተናግረዋል።
ያም ሆኖ ግን በደቡባዊ ትግራይ የኬሚካል ርጭቱ በሚካሄድበት ወቅት የአንበጣ መንጋው ያለበትን አካባቢ ትክክለኛ መረጃ ያለመስጠት እና የማደናገር ሙከራዎች ማጋጠማቸውን አመራሮቹ ገልፀዋል።
ሆኖም የፌዴራል መንግሥት ከሕዝቡ ጋር በቀጥታ በመገናኘት የኬሚካል ርጭቱን እያካሄደ ይገኛል ብለዋል አመራሮቹ።
በምሥራቅ አማራ በአውሮፕላን የታገዘ የኬሚካል ርጭት ተጠናክሮ መቀጠሉን እና በዛሬው ዕለትም ሙሉ ቀን ሥራው ሲካሄድ መዋሉን ኃላፊዎቹ ተናግረዋል።
በቀጣይ ቀናትም የኬሚካል ርጭቱ ተጠናክሮ የሚቀጥል በመሆኑ ኅብረተሰቡ የአንበጣ መንጋውን ሙሉ በሙሉ መከላከል እስኪቻል ድረስ ከመንግሥት ጎን በመቆም ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ኃላፊዎቹ ጥሪ አቅርበዋል።
መንግሥት በደቡባዊ ትግራይ እና በምሥራቅ አማራ የአንበጣ መንጋ በተከሰተባቸው አካባቢዎች በአውሮፕላን የታገዘ የኬሚካል እርጭት ማካሄድ ጀመረ
ጥቅምት 03/ 2013 (ኢዜአ) የፌዴራል መንግሥት በደቡባዊ ትግራይ እና በምሥራቅ አማራ የአንበጣ መንጋ በተከሰተባቸው አካባቢዎች በአውሮፕላን የታገዘ የኬሚካል እርጭት ማካሄድ ጀምሯል።