በባህር ዳር ከተማ በግማሽ ቢሊዮን ብር የመሰረተ ልማት ግንባታ ሊካሄደ ነው

ባህር ዳር ጥቅምት 3/2013 (ኢዜአ ) የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የነዋሪዎችን ጥያቄ ለመፍታተ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተለያዩ የመሰረተ ልማቶት ግንባታዎች ለማከናወን እየሰራ መሆኑን የከተማዋ አስተዳደር አስታወቀ።
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ዘርፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ተጋረድ ዘሪሁን ለኢዜአ እንደገለጹት አስተዳደሩ የከተማዋን እድገት የሚመጥኑ የመሰረተ ልማት አውታሮች ለመገንባት እየሰራ ይገኛል።
አሁን ላይ የከተማዋ የመሰረተ ልማት ሽፋን 75 በመቶ መድረሱን ጠቅሰው ሙሉ በሙሉ ተደራሽ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልፀዋል።
በተለይም የመሰረተ ልማት አውታር ዝርጋታዎቹ የከተማዋን እድገትና የቱሪስት ማዕከልነት ታሳቢ ባደረገ አግባብ የሚከናወን መሆኑን አስረድተዋል ።
በዚህም መሰረት በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ባለፈው ዓመት የተጀመሩ 10 ነጥብ 2 ኪሎ ሜትር የአስፓልት መንገድ አብዛኛውን ግንባታቸው በማጠናቀቅ ለአገልገሎት ዝግጁ የማድረግ ዝግጅት እየተደረገ ነው ።
እንዲሁም የ13 ኪሎ ሜትር አዲስ የድንጋይ ንጣፍ መንገድና የሁለት ድልድዮች ግንባታ ይከናወናል ብለዋል ።
በተጨማሪም የከተማዋን ውበት ለመጠበቅ እንዲረዳም በተለያዩ አካባቢዎች የአረንጓዴ ቦታ ማስዋብ ስራዎች እንደሚሰሩም አብራርተዋል።
ለመሰረተ ልማት ስራው የከተማ አስተዳደሩ 526 ሚሊዮን ብር በጀት መድቦ ወደ ተግባር መግባቱን ስራ አስኪያጁ ገልፀዋል ።
እስከ አሁን የተሰሩ የከተማዋ መሰረተ ልማቶች የከተማዋን እድገት አጉልቶታል ያሉት አቶ ተጋረድ አሁንም የከተማዋን ውበት ሊጨምሩ የሚችሉ ልማቶች በልዩ ትኩረት እንደሚሰሩ አስረድተዋል ።
በከተማው የጣና ክፍለ ከተማ ነዋሪ አቶ አማረ ደስታው በሰጡት አስተያየት የከተማ አስተዳደሩ መሰረተ ልማቶችን ጀምሮ በፍጥነት በማስፈጸም ረገድ ክፍተት እንዳለበት ተናግረዋል ።
በክፍለ ከተማው ከሁለት አመት በፊት የተጀመረ የአስፓልት መንገድ አሁንም ድረስ አለመጠናቀቁንም በማሳያነት ጠቁመዋል ።
የመንገድ ችግሩን ከመቅረፍ ይልቅ በግንባታው ምክንያት የተቆፈሩ ኩሬዎች ህብረተሰቡን በክረምት ወቅት ለከፍተኛ ችግር እየዳረጉት ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ገልፀዋል ።
ስለሆነም መንግስት መሰረተ ልማቶችን ማስጀመር ላይ ብቻ ሳይሆን አፈጻጸማቸው ላይ ትኩረት እንዲሰጥ ጠይቀዋል።
ለመሰረተ ልማቶች አጀማመር የሚሰጠው ትኩረት አፈጻጸማቸው ላይም መታየት እንዳለበት የገለፁት ደግሞ ሌላኛው የከተማዋ ነዋሪ አቶ እንግዳው ተሰማ ናቸው።
ለመሰረተ ልማቶች እቅድና አጀማመር የሚሰጠው ትኩረት አፈጻጸማቸው ላይ እየተተገበረ እንዳልሆነ ገልጸው መስተካከል እንደሚገባው ጠቁመዋል ።
ስራ አስኪያጁ አቶ ተጋረድ ዘሪሁን ግን ከአሁን በፊት የተጠቀሱት መንገዶች ግንባታ የዘገየው በወሰን ማስከበር ችግር ምክንያት እንደነበር ገልፀው በአሁኑ ወቅት ችግሩ በመፈታቱ በዚህ ዓመት ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ምላሽ ሰጥተዋል ።
እስከ አሁን በከተማዋ ከ134 ኪሎ ሜትር በላይ የአስፓልትና 340 ኪሎ ሜትር የጌጠኛና የጠጠር መንገዶች ተገንብተው አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል ።