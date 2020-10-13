የህዝቡን የልማት ጥያቄ ለመመለስ የሲዳማ ክልል በትኩረት ይሰራል

ሀዋሳ ጥቅምት 3/2013 (ኢዜአ)የህዝቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ለመመለስ በትኩረት እንደሚሰራ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ አስታወቁ።
በክልሉ በአሁኑ ሰዓት አስተማማኝ ሰላም በመኖሩ የክልሉ መንግስት ሙሉ በሙሉ ትኩረቱን የህዝቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ወደ መመለስ ስራ መግባቱን ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ደስታ ሌዳሞ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቀዋል፡፡
በመንገድ፣ በጤና፣ በትምህርትና ውሀ ተቋማት ዙሪያ ህዝቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ የሚሰራ እንደሆነ የተናገሩት አቶ ደስታ ቀደም ሲል ተጀምረው ያልተጠናቀቁ 36 የጤና ተቋማት የማጠናቀቅና ለአገልግሎት የማብቃት ስራ ቅድሚያ ተሰጥቶት ይከናወናል ብለዋል።
ተጀምረው ላልተጠናቀቁት የመንገድ ፣ የትምህርትና የጤና ተቋማት ማጠናቀቂያና በቁሳቁስ አሟልቶ ስራ ለማስጀመርም ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት መመደቡን አስታውቀዋል።
ባለፉት ሶስት ወራት በክልሉ ያሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን የመለየት ስራ ሲሰራ እንደቆየ የተናገሩት አቶ ደስታ በዋናነት የሚስተዋለውን ከፍተኛ የኪራይ ሰብሳቢነትና የሌብነት ዝንባሌን በመዋጋት ለልማት የሚመደበው ገንዘብ በአግባቡ ስራ ላይ ለማዋል እንደሚሰራ ጠቁመዋል።
በአሁኑ ወቅት በክልሉ ከዞን አደረጃጀት ጋር ተያይዞ ያለውን ጥያቄ ለመፍታት ከሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በምሁራን ጥናት እንደተረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ከዚህም በተጨማሪ ርዕሰ መስተዳድሩ የክልሉ መንግስት ከምስረታው አንስቶ በነበሩት ሶስት ወራት ውስጥ ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅቶችን በማድረግ ላይ እንደቆየና በየወረዳው በመንቀሳቀስ ከህዝብ ጋር ውይይት ተደርጎ የአመቱን ዕቅድ መዘጋጀቱን አስረድተዋል ።
በክልሉ በተያዘው ዓመት ለሚከናወኑ መደበኛና የካፒታል ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ የሚሆንም ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት በምክር ቤት በቅርቡ መፅደቁን ርዕሰ መስተዳድሩ አያይዘው ገልፀዋል ።