የምርጫ ጣቢያዎችን መረጃ የሚሰበስቡ ታብሌቶች ተዘጋጅተዋል – ምርጫ ቦርድ

አዲስ አበባ ጥቅምት 3/2013 (ኢዜአ) የምርጫ ጣቢያዎችን መረጃ የሚሰበስቡ ከ50 ሺህ በላይ ታብሌቶች መዘጋጀታቸውን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ።
በዚህ ዓመት የሚካሄደው 6ኛው አገር አቀፍ ምርጫ ተዓማኒና ግልጽ እንዲሆን በቴክኖሎጂ የታገዘ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ቦርዱ ገልጿል።
ከማዕከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር 50 ሺህ 900 ታብሌቶችን ማዘጋጀቱን ነው ቦርዱ ያስታወቀው።
ለአንድ ምርጫ ጣቢያ አንድ ታብሌት ለመላክ ታሳቢ መደረጉንም አክሏል።
የቦርዱ የኮሙኒኬሽን አማካሪ ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ ለኢዜአ እንደተናገሩት የምርጫ ጣቢያዎች ምርጫውን ለማካሄድ ብቁ መሆናቸውን፣ ያሉበትን ክልልና ወረዳ ማጣራት ተደርጓል።
የተዘጋጁት ታብሌቶችም የምርጫ ጣቢያዎችን ትክክለኛ መገኛ በካርታ ላይ ለማስፈር የሚያግዙ መረጃዎችን ለመሰብሰብ የሚረዱ መሆናቸውን አብራርተዋል።
ታብሌቶቹ ለፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ለመራጩ ሕዝብና ለሲቪክ ማኅበራት መረጃዎችን በቀላሉ ለማግኘት እንደሚረዱ ነው የጠቆሙት።
በየአካባቢው የሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች ከመራጩ ሕዝብ ጋር ተመጣጣኝ መሆናቸውን ለማወቅም ያስችላሉ እንደ አማካሪዋ ገለጻ።
ለምርጫ ጣቢያዎች የሚላኩት ታብሌቶች ከመራጮች ምዝገባና ድምጽ መስጠት ጋር እንደማይገናኙም አስረድተዋል።
ስድስተኛው አገር አቀፍ ምርጫ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በልዩ መመሪያዎችና የጤና ፕሮቶኮሎች እንዲካሄድ የጤና ሚኒስቴር በመከረው መሰረት እየተሰራ መሆኑንም አማካሪዋ ገልጸዋል።
ቦርዱ የምርጫው የጊዜ ሰሌዳ ከመውጣቱ በፊት በወረርሽኙ ምክንያት ምርጫ ጣቢያዎችንና የምርጫ አስፈጻሚዎችን እንዲሁም የተጨማሪ ሃብት አስፈላጊነትን እያጤንኩ ነው ብሏል።
ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለምርጫው የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ዝግጅቱን 90 በመቶ ማጠናቀቁን መግለጹ ይታወሳል።