በኦሮሚያና በአማራ ክልሎችና በጋሞ ዞን ለቱሪዝም ልማት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተገለፀ

ፍቼ/ባህርዳር/አርባምንጭ/ ጥቅምት 3/2ዐ13 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን 39 ተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ የቱሪስት መስህቦች እንደሚገኙ በጥናት ሲረጋገጥ በአማራ ክልል ደግሞ ለጉዳት በተጋለጡ 23 ቅርሶች ላይ ጥገና እየተካሔደ መሆኑን ተገለፀ ።
በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የቱሪዝም ልማትና ፕሮሞሽን የሥራ ሂደት ሃላፊ አቶ ሽመልስ ጣፋ እንደገለፁት ባለፈው አመት ከክልሉ መስተዳደር ጋር በመተባበር በተደረገው ጥናት በዞኑ 13 ወረዳዎች 39 የተለያዩ ተፈጥሮአዊ፣ ታሪካዊና ባህላዊ ቅርሶች እንዳሉ ተረጋግጧል ፡፡
ፏፏቴዎች፣ ፍልውሃ ፣ የተለያዩ ገዳማት ፣ መካነ መቃብር፣ የእደ ጥበብ ሥራዎች ፣ ጥንታዊ አልባሳትና ፣ የሜጫ ቱለማ ሥርነ-ገዳ ሥርዓትን ጨምሮ ሌሎችም የቱሪስት መስህቦች እንዳሉ ገልፀዋል።
መስህቦቹም ተለይተው በፎቶ ግራፍና በቪዲዮ ፊልም በተደገፈ መረጃ መቀመጣቸውን ጠቁመዋል፡፡
በቅርቡ የተጀመረው የጠቋሚ ካርታ ማዘጋጀትና ተያያዥ መረጃዎችን የማሰባሰብ ሥራ የመስህብ ስፍራዎችን ከማስተዳደርና ከመንከባከብ በተጨማሪ የሀገር ውስጥም ሆነ የውጪ ጐብኚዎች ስለ መስህብ ስፍራዎቹ በዘመናዊ ሁኔታ በቂ መረጃ እንዲያገኙ የሚያስችል መሆኑን ገልፀዋል፡፡
የካርታና መረጃ ስራው ለኢኮ-ቱሪዝም ፣ ለባሎን ጉዞና ለከፍታ ፓራሹት ዝላይ እንዲሁም ለፊልምና ለመልክአ ምድር ገፅታ ምልከታ ምቹ፣ ማራኪና ተፈላጊ የሆኑ የመሬት አቀማመጦችን በመጠቀም ገቢን ለማሳደግ የታለመ መሆኑንም ገልፀዋል፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ለህክምናና መዝናኛ አገልግሎት የሚውሉ የፍል ውሃ ፣ የጀማና የሙገር ወንዝ ፏፏቴዎች ከ12ኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የተሰሩ ገዳማትና አብያተ ክርስትያናት በስፋት እንዲታወቁ እድል የሚሰጥ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
በተለይ የደብረ ሊባኖስ ገዳም፣ የፖርቹጋል ድልድይ ፣ ሰሜን ሸዋንና ጐጃምን የሚያገናኘው የአባይ ድልድይና ሸለቆ፣ የወሰርቢ ዋሻና ሌሎች የፀበል ስፍራዎች በዞኑ ከሚገኙ የቱሪስት መስህቦች ዋና ዋናዎቹ እንደሆኑም ተናግረዋል፡፡
በዞኑ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የቱሪዝም ልማት ባለሙያ አቶ ወርቁ ባልቻ በሰጡት አስተያየት ዘርፉ በመንግስትና በባለሃብቶች ጥረት ለበርካታ ወጣቶች የሥራ እድል ለመፍጠር የሚያስችል እንቅስቃሴ እየተካሔደ ነው ።
በተያያዘ ዜና በአማራ ክልል በረጅም ጊዜ ቆይታ ለጉዳት የተጋለጡ 23 ቅርሶች ጥንታዊነታቸውን በጠበቀ አግባብ የመጠገን እንቅስቃሴ መጀመሩን የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቋል ።
በቢሮው የቅርስ ጥበቃና እንክብካቤ ዳይሬክተር ተወካይ አቶ ዋለ ጥጋቡ ለኢዜአ እንደገለጹት ጥገና ከሚካሄድባቸው መካከል ጥንታዊ ገዳማት፣ አብያተ ክርስትያናት፣ አብያተ መንግስታት፣ ሙዚየሞችና ሌሎች ቅርሶች ይገኙበታል ።
በምስራቅ ጎጃም ዞን የሚገኘው መርጦ ለማርያም፣ በጣና ገዳማት ያለው የጣና ቂርቆስ ሙዚየም ፣ ሪማ ማርያምና በሰሜን ጎንደር የሚገኘው ደረስ ማርያም በጥገናው ተካትተዋል ።
ለቅርሶቹ ጥገናም የክልሉ መንግስት 7 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር በጀት የተመደበ ሲሆን ህብረተሰቡም የጥገናው 40 በመቶ እንደሚሸፍን ተናግረዋል ።
ቅርሶችን ለመጠበቅ የሚያግዙ 32 ካሜራዎች በአንድ ባለሃብት ተገዝተው መግባታቸውንም ተጠቁሟል ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በጋሞ ዞን የሚገኙ የቱርስት መስህብ ስፍራዎች ከኮሮና ቫይረስ አገላጭነት በመከላከል የተዳከመው የጎብኚዎች ፍሰት እንዲያገግም እየተሰራ መሆኑን የዞኑ አስተዳደር አስታወቋል ፡፡
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪው አቶ ብርሃኑ ዘውዴ ለኢዜአ እንደገለጹት ዞኑ የቱርስት መስህብ የሆኑ በርካታ ተፈጥሮአዊ፣ ታሪካዊና ባህላዊ መስህቦች በመኖራቸው ዞኑ ከፍተኛ የቱሪስት ፍሰት በማስተናገድ ይታወቅ ነበር ።
በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በ2012 ዓም መቀዛቀዝ መታየቱን ገልፀው በሽታውን በቅንጅት በመከላከል የቱሪዝም ፍሰቱን እንዲያገግም እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል ።
በጋሞ ዞን ባህል፣ ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ የቱሪስት መስህቦች ጥናት፣ ልማትና ግብይት ዋና ስራ ሂደት ቡድን መሪ አቶ መክብብ አሰፋ በበኩላቸው በዞኑ በ2011 ዓም 39 ሺህ የውጭ እና 73 ሺህ 344 የአገር ዉስጥ ቱርስቶችን ማስተናገድ ተችሎ እንደነበር ገልፀዋል ።
የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ በ2012 ዓ/ም ወደ ዞኑ የመጡት ቱሪስቶች ቁጥር 7 ሺህ 824 የውጭ እና 4 ሺህ 450 የአገር ውስጥ ጎብኚዎች ብቻ ናቸው ብለዋል ።
በአሁኑ ሰዓት የቱሪዝም ሥራው እንዲያንሰራራ መንግስት በሰጠው ትኩረትና የጥንቃቄ መመሪያ መሰረት የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ፍሰቱን ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል ።
በጋሞ ዞን የነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ፣ የማዜ ብሔራዊ ፓርክ፣ 40ዎቹ ምንጮች፣ አባያና ጫሞ ሀይቆች፣ የእግዜር ድልድይ፣ በምስራቅ አፍሪካ ብቸኛው የአዞ እርባታ ማዕከል፣ የአዞ ገበያና የዶርዜ መንደር የመሳሰሉ የቱሪስት ተመራጭ መስህቦች እንደሚገኙ ይታወቃል ።