ለትምህርት ቤቶች 50 ሚሊዮን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ለማሰራጨት ዝግጅት ተደርጓል–ትምህርት ሚኒስቴር

ሰመራ ጥቅምት 3/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ኮሮና መከላከልን ታሳቢ ያደረገ ትምህርት ለማስጀመር 50 ሚሊዮን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ለስርጭት መዘጋጀቱን ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
በአፋር ክልል የ2013 ዓ/ም ትምህርት በሚጀመርበት ቅድመ ሁኔታ ላይ የመከረ መድረክ በሰመራ ከተማ ተካሂዷል ።
በመድረኩ ላይ የተገኙት የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ነቢል መህዲ ለኢዜአ እንደገለጹት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎቹ የሚሰራጩት በሀገሪቱ በሚገኙ 46 ሺህ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ነው።
ጭንብሎቹ ለተማሪዎች ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል አገልግሎት ላይ የሚውሉ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትር ዴኤታው ለመምህራን የሚታደሉ ተጨማሪ 500 ሺህ ጭንብሎችም እንደሚሰራጩ አመላክተዋል።
ስርጭቱ በዚህ ሳምንት ውስጥ የሚከናወን መሆኑን ተናግረዋል ።
“ለሁሉም ትምህርት ቤቶች ማዳረስ ባይቻልም የሙቀት መለኪያ መሳሪዎችን ለክልሎች ለማሰራጨት ዝግጅት ተደርጓል” ብለዋል ።
በሀገሪቱ የኮሮና ቫይረስ ክስተት ተከትሎ ከ26 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ መሆናቸውን ሚኒስትር ዴኤታው አስታውቀዋል ።