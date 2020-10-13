በመስከረም ወር ከ10 ሺህ በላይ የትራፊክ ሕግን የተላለፉ ተቀጡ

አዲስ አበባ ጥቅምት 3/2013 (ኢዜአ) በመስከረም ወር ብቻ የትራፊክ ሕግና ደንብ ለማስከበር በተካሄደ ቁጥጥር 10 ሺህ በላይ የትራፊክ ደንብ ተላለፉ አሽከርካሪዎች መቅጣቱን የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ አስታወቀ።
ኤጀንሲው ባካሄደው ቁጥጥር በተከለከሉ ቦታዎች ላይ መቆም፣ የትራፊክ መብራት መጣስ፣ በተቃራኒ አቅጣጫ ማሽከርከር፣ የባስ ፌርማታዎች ላይ መቆም፣ የዩተርን ክልከላን አለማክበር መሆኑን ገልጿል።
በተጨማሪም አደባባዮችና የትራፊክ መብራት ላይ ግብይት መፈጸም፣ ዜብራና መጋጠሚያ መንገዶች ላይ መቆምና የተሽከርካሪን ፍሰት የሚያውኩ ተጠቃሾች መሆናቸውን ኤጀንሲው አመልክቷል።
ቅጣት የተጣለባቸው ከአንድ ሺህ በላይ አሽከርካሪዎች ታርጋቸው የተፈታ ባቸው መሆኑን የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ በማህበራዊ ገፁ ገልጿል።
በተመሣሣይ የ186 ተሽከርካሪዎች በጎማ መቆለፊያ የተቆልፎባቸው የትሪፊክ ሕግ የተላለፉ አሽከርካሪዎች የተቀጡ መሆናቸውን ኤጀንሲው ጨምሮ ገልጿል።
የቁጥጥር ሥራው የተከናወነው በኤጀንሲውና በአምስት ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች በሚገኙ ከ1 ሺህ በላይ የትራፊክ ቁጥጥር ሠራተኞች በከተማዋ የትራፊክ ፍሰትና ደህንነት ችግር ባለባቸው አካባቢዎች መሆኑን አመልክቷል።