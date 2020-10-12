ጀግኖች አርበኞች መስዋዕትነት ከፍለው ያቆዩዋትን አገር ትውልዱ ሊጠብቃት ይገባል

ጥቅምት አዲስ አበባ 2/2013 (ኢዜአ)ጀግኖች አርበኞች መስዋዕትነት ከፍለው ያቆዩዋትን አገር ትውልዱ በአንድነትና በመተባበር ሊጠብቃት አንደሚገባ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች አሳሰቡ።
ጥቅምት 2 ቀን 1888 ዓ.ም አፄ ምኒልክ የክተት አዋጅ አውጀው ኅብረብሔር ሠራዊታቸውን ከአዲስ አበባ ወደ ሰሜን ጦር ግንባር መርተው ለመንቀሳቀስ ዝግጅት ያደረጉበት መሆኑን ታሪክ ያወሳል።
ዕለቱ ኢትዮጵያዊያን የኢጣሊያን ጦር ለመመከት ከአራቱም የአገሪቷ አቅጣጫዎች በመሰባሰብ ወደ አድዋ ለመዝመት ጉዞ የጀመሩበት እንደሆነም ይነገራል።
በዚህ ታሪክ ሲታወስ የሚኖረው ኢትዮጵያዊያን ለአገራቸው ክብርና ልዕልና በአንድነት ተነስተው ለመዝመት ወደ አድዋ ጉዞ የጀመሩበት125ኛ ዓመት መታሰቢያ ዛሬ ተከብሯል።
የመታሰቢያ ስነ ስርዓቱን የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማኅበርና የጉዞ አድዋ አስተባባሪዎች ናቸው ያዘጋጁት።
በስነ ስርዓቱ ላይ የታደሙት ጀግኖች አርበኞች ትውልዱ በዘር፣ በሃይማኖት፣ በብሔር፣ በቋንቋና በሌሎችም ልዩነቶች ሳይገደብ በብዙ መስዋዕትነት የቆየችውን አገር በአንድነት ሊጠብቃት እንደሚገባ አሳስበዋል።
ትውልዱ የአገሩን ታሪክና ባህል ጠብቆም ለሚቀጥለው ትውልድ የማስተላለፍ ሃላፊነት እንዳለበትም ተናግረዋል።
መኮንን መርሻ /አባት አርበኛ/ወጣቱ የተረከባትን ሀገር ዳር ድንበር መጠበቅ አለበት ተናግረዋል፡፡
ወይዘሮ ጽጌ ደምሱ /ተተኪ አርበኛ/በበኩላቸው ወጣቱ ዘር ሳይለይው ሀገርን መጠበቅ አለበት እኝም ያን ማስተማር አለብን ብለዋል፡፡
የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማኅበር ፕሬዚዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ኢትዮጵያዊያን የተለያዩ ቋንቋ፣ ባህልና ቀለም ቢኖረንም “ኢትዮጵያ” የሚለው ስም ግን በአንድነት ያስተሳስረናል ብለዋል።
ትውልዱ ይህንንም እርስ በርስ በመዋደድ፣ በመቻቻልና በመከባበርና በአንድነት በመጓዝ ለቀጣዩ ትውልድ ማስረከብ አለበት ነው ያሉት።
የጉዞ አድዋ አስተባባሪ ያሬድ ሹመቴ በበኩሉ ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት በርካታ ፈተናዎች አልፋ እዚህ የደረሰች ታላቅ አገር ናት ሲል ገልጿል።
የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን መፍታት የሚቻለውም አንድነትና መተባበርን ማጠንከር ሲቻል እንደሆነ ነው የተናገረው።