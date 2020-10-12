መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር ለመጀመር መዘጋጀቱን አስታወቀ

መቀሌ፣ ጥቅምት 2/2013 (ኢዜአ) መቀሌ ዩኒቨርሲቲ አምስት ሺህ ተመራቂ ተማሪዎችን ተቀብሎ ትምህርት ለማስጀመር መዘጋጀቱን አሰታወቀ።
በዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር ከሳቴ ለገሰ እንደተናገሩት፣ ተቋሙ የዘንድሮ ተመራቂ ተማሪዎችን በመጀመሪያ ዙር በመቀበል የመማር ማስተማር ስራውን ለማስጀመር ተዘጋጅቷል።
ዩኒቨርሲቲው በምክትል ፕሬዚዳንት የሚመራ ኮሚቴ ተቋቁሞ ትምህርት ለማስጀመር የሚያስችሉት መመዘኛዎች ለማሟላት ሲሰራ ቆይቷል ብለዋል።
በዩኒቨርሲቲው ጥገና የሚያስፈልጋቸው ህንፃዎች ለህንጻ ተቋራጮች ተሰጥቶ ሙሉ በሙሉ እንዲጠገኑ መደረጋቸውንም ጠቅሰዋል።
በኮሮና ቫይረስ የሚገመቱ ሰዎች ማቆያና ማከሚያ ሆኑ እያገለገለ ያለው የኩሓ ካምፓስ ሳይጨምር በሌሎቹ አራት ካምፓሶች ባሽታውን ለመከላከል የሚያስችሉ “ፕሮቶኮሎች”/ ማሟላታቸውን የገለጹት ዶክተር ከሳቴ፣ የሳይንታይዘር፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ግዥ መፈፀሙን አስታውቀዋል።
”በሁሉም ካምፓሶች ለተማሪዎች በሚያመች መልኩ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ተዘጋጅቷል” ብለዋል።
በተማሪዎች ማደሪያ የሚገኙ አልጋዎች በግማሽ በመቀነስ መሰናዳታቸውንም ጠቁመዋል።
በመማሪያ ክፍሎች ውስጥም ተማሪዎች ተራርቀው እንዲቀመጡ በአንድ ክፍል 25 እስከ 30 ተማሪዎች ብቻ እንዲያስተናግዱ ታስቦ ወንበሮች መዘጋጀታቸውን አመልክተዋል።
ተማሪዎቹ ቫይረሱን ለመከላከል የሚያግዟቸው የተለያዩ መልእክት የያዙ ፖስተሮች የመለጠፍ ስራ ተሰርቷል ብለዋል።
በመመገቢያ አደራሾች ተማሪዎች ተራርቀው እንዲጠቀሙ የማስተካከል ስራም መጠናቀቁን አስረድተዋል።
ተማሪዎቹ ወደ ትምህርት ገበታቸው ተመልሰው በሚመጡበት ጊዜ የመቀሌ ከተማ ህብረተሰብ የተለመደው አቀባበል እንዲያደርጉላቸውም ዶክተር ከሳቴ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።