የተባበሩት አረብ ኢምሬትስ ለኢትዮጵያ ድጋፏን አጠናክራ ትቀጥላለች

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 2/2013(2013(ኢዜአ) የተባበሩት አረብ ኢምሬትስ ለኢትዮጵያ የምታደርገውን የሰብአዊ ድጋፍ አጠናክራ እንደምትቀጥል ገለጸች።
በተለያዩ አደጋዎች ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ከ1 ነጥብ 4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ እንደሚያስፈልግ ተመልክቷል።
የተባበሩት አረብ ኢምሬትስ ዛሬ ያደረገችው የምግብ ድጋፍ በኢትዮጵያ በጎርፍ ለተጎዱ ዜጎች የሚውል ነው።
ድጋፉ100 ሺህ የአሜሪካን ዶላር የሚጠጋ ሲሆን በአፋር በጎርፍ ለተጎዱ ዜጎች ይውላል ተብሏል።
ድጋፉን በኢትዮጵያ የተባበሩት አረብ ኢምሬትስ ኢምባሲ የባህል ጉዳዮችና ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ኃላፊ ሚስተር አሊ አልገፍሊ ለብሔራዊ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዳመነ ዳሮታ አስረክበዋል።
በድጋፉ ወቅት ምክትል ኮሚሽነሩ አቶ ዳመነ እንዳሉት በኢትዮጵያ በኮቪድ-19፣ በጎርፍና በሌሎች አደጋዎች ለተጎዱና አስቸኳይ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ከ1 ነጥብ 4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ያስፈልጋል።
መንግስትና ለጋሽ ድርጅቶች ዜጎችን ለመደገፍ በጀት መድበው እየሰሩ ቢሆንም ከሚያስፈልገው ገንዘብ አንጻር ክፍተት እንዳለ ገልፀው፣ ይህን ለመፍታት የልማት አጋሮችና ሰብአዊ ድጋፍ የሚያደርጉ ተቋማት አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን ጠቁመዋል።
በዛሬው እለት የተደረገው የምግብ ድጋፍ አስፈላጊና ወቅታዊ መሆኑንም ነው የተናገሩት።
ኮሚሽኑ የተደረገውን ድጋፍ ለተጎጂዎች በአግባቡ እንደሚያደርስም አቶ ዳመነ አረጋግጠዋል።
የኮሚሽኑ የአደጋ ስጋት ቅነሳና መልሶ ማቋቋም ዳይሬክተር አቶ አብርሃም አበበ በበኩላቸው በጎርፍ አደጋ ከ1 ሚሊዮን 102 ሺህ በላይ ዜጎች የተጎዱ ሲሆን 342 ሺህ 847 ሰዎች ከቀዬአቸው ተፈናቅለዋል።
ከነዚህ ውስጥ በአፋር ክልል 240ሺህ 425 ዜጎች በጎርፍ አደጋ ሲጎዱ 166 ሺህ797 ሰዎች መፈናቀላቸውን የገለጹት አቶ አብርሃም፣ መንግስት ከተለያዩ አጋሮች ጋር በመሆን እነዚህ ዜጎች ድጋፍ እንዲያገኙ በማድረግ ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
“ኮሚሽኑ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን በፍጥነት ተደራሽ በማድረጉ አንድም የሰው ሕይወት ሳይጠፋ ዜጎችን ለመታደግ ተችሏል” ብለዋል።
ከአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ ባሻገር ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም ኮሚሽኑ እየሰራ እንደሚገኝም ነው የገለጹት።
በኢትዮጵያ የተባበሩት አረብ ኢምሬትስ ኢምባሲ የባህል ጉዳዮችና ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ኃላፊ ሚስተር አሊ አልገፍሊ በበኩላቸው የተባበሩት አረብ ኢምሬትስ በኢትዮጵያ በየጊዜው የተለያዩ ድጋፎችን ማድረጓን አስታውሰዋል።
በዛሬው እለት የተደረገው 100ሺህ የአሜሪካን ዶላር የሚገመት የምግብ ድጋፍ በዓለም የቀይጨረቃ ስር በሚገኘው የኢምሬትስ ቀይ ጨረቃ የተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል።
የተባበሩት አረብ ኢምሬትስ የምታደርገውን ድጋፍ በቀጣይም አጠናክራ እንደምትቀጥል አመልክተዋል።