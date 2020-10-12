በመጀመሪያው ሩብ ዓመት11 የመንግስት ተቋማት የሠራተኞቻቸውን ሀብት መዝግበዋል

ጥቅምት አዲስ አበባ 2/2013 (ኢዜአ) በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያው ሩብ ዓመት የሠራተኞቻቸውን ሀብት እንዲያስመዘግቡ ከተለዩ የመንግሥት ተቋማት መካከል አስራ አንዱ ከ90 እስከ 100 ፐርሰንት የሀብት ምዝገባ ማካሄዳቸውን የፌዴራል የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን አስታውቋል።
በሩብ ዓመቱ የሠራተኞቻቸውን ሀብትና ንብረት አስመዝግበው እንዲያጠናቅቁ የተለዩት 17 የፌዴራል የመንግሥት መስሪያ ቤቶችና የልማት ድርጅቶች ናቸው።
ከእነዚህ መካከል የስድስቱ የመንግሥት መስሪያ ቤቶችና የልማት ድርጅቶች የሀብት ምዝገባ አፈፃፀም ከ10 እስከ 65 በመቶ መሆኑንም ኮሚሽኑ ለኢዜአ ገልጿል።
እነዚህ ተቋማት እስከ ጥቅምት 15 ቀን 2013 ዓ.ም የሁሉንም ሠራተኞቻቸውን ሀብትና ንብረት መዝግበው የማያጠናቅቁ ከሆነ በተሻሻለው የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 1/2013 መሠረት እያንዳንዱ ሠራተኛ ለኮሚሽኑ የአንድ ሺህ ብር ቅጣት በመክፈል የሀብት ማስመዝገብ ግዴታውን እንዲወጣ የሚደረግ መሆኑን ኮሚሽኑ አሳስቧል።