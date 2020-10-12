በኢትዮጵያ ያለውን ለውጥ መደገፍ እንደሚፈልጉ ዲፕሎማቶች ተናገሩ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 2/2013(ኢዜአ) በኢትዮጵያ ያለውን ለውጥ መደገፍ እንደሚፈልጉ በአዲስ አበባ የሚገኙ የተለያዩ አገራት ዲፕሎማቶች ተናገሩ።
ዲፕሎማቶቹ በኢትዮጵያ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታና ኮቪድ-19 መከላከል ላይ እየተሰሩ ያሉ ሥራዎችን አስመልክቶ ማብራሪያ ተደርጎላቸዋል።
በአዲስ አበባ ሊመገኙ የውጭ ዲፕሎማቶች በኢትዮጵያ ስላለው ወቅታዊ የፖለቲካዊና ማህበራዊ ሁኔታ ላይ ዛሬ ማብራሪያ የተደረገላቸው ሲሆን ዲፕሎማቶቹም አገራዊ ለውጡን እንደሚደግፉ ገልጸዋል።
በመድረኩ ላይ በኢትዮጵያ ሊደረግ የነበረው ብሔራዊ ምርጫ መራዘም ምክንያቶችና አሁን እየተደረገ ስላለው የምርጫ ዝግጅት፣ በትግራይ ክልል ህገ መንግስቱን የጣሰ ምርጫ መደረጉንና ኢ-ህገመንግስታዊ ተቋማት መቋቋማቸውን ተከትሎ በፌደሬሽን ምክር ቤት ስለተወሰነው ውሳኔ ማብራሪያ ተደርጓል።
በተለይም የፌደሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ የትግራይ ክልልን እየመራ ያለው አካል የሚያደርገውን ህገ ወጥ እንቅስቃሴ ህጋዊ በሆነ መልኩ ለማስተካከል የተወሰነ መሆኑንም ለዲፕሎማቶቹ ገለጻ መደረጉን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል።
በፌደሬሽን ምክር ቤት በተወሰነው ውሳኔ ምክንያት የትግራይ ህዝብ እንደማይጎዳና ማግኘት ያለበትን የመንግስት አገልግሎት ህጋዊ በሆነ መልኩ እንደሚያገኝ ተብራርቶላቸዋል።
የፌደራል መንግስት ከክልሉ የበላይ አስፈፃሚ አካላትና ተቋማት ጋር ግንኙነት ባያደርግም እንደ ጤና፣ ትምህርትና ሌሎች የህዝብ አገልግሎቶች እንደማይቋረጡ ያብራሩት በሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል የህዝብና የአለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ ናቸው።
ዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶቹ በበኩላቸው በኢትዮጵያ እውነተኛ ዴሞክራሲ ለመገንባት እየተደረገ ያለውን ጥረትና አጠቃላይ የለውጥ እንቅስቃሴውን መደገፍ እንደሚፈልጉም ገልፀዋል።
ኢትዮጵያ ከአገራቱ ጋር ያላትን ሁለ ገብ ግንኙነት አጠናክራ እንደምትቀጥልና ለውጡን ከዳር ለማድረስ የተጀመሩ ሥራዎች እንደሚቀጥሉም ተብራርቷል።
በተለይ በቀጣይ የሚደረገው አገራዊ ምርጫ ለኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ግንባታ ትልቅ ሚና እንደሚኖረው የተጠቀሰ ሲሆን ኢትዮጵያ ከአገራቱ ጋር ሊኖራት የምትፈልገውን ትብብር ለዲፕሎማቶቹ ገለጻ መደረጉንም አምባሳደር ዲና ገልፀዋል።
በቀጣይ ለሚደረገው ምርጫ በቂ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም ተጠቅሷል።