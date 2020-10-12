ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው በስብዕና፣ በእውቀትና በምክንያታዊነት መመራት አለበት

አዲስ አበባ፣ ጥቅምጥ 2/2013(ኢዜአ) የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ቆይታቸውን በስብዕና፣ በእውቀትና በምክንያታዊነት በታነፀ መንገድ እንዲመሩ የሰላም ሚኒስቴር አሳሰበ።
ሚኒስቴሩ ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተማሪ አመራሮች በሰላም ግንባታ፣ በብሄራዊ መግባባትና በሕግ የበላይነት ላይ ያዘጋጀው የሶስት ቀናት የአሰልጣኞች ስልጠና ዛሬ ተጀምሯል።
በሚኒስቴሩ የሕግ ማስከበር ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ፍሬዓለም ሽባባው በዚሁ ወቅት ተማሪዎች
ዩኒቨርሲቲዎች በአገር ግንባታና ትውልድን በምርምር፣በዕውቀት ለማሻገር ያላቸውን ሚና ከግምት ባስገባ መልኩ መቀረጽ አለባቸው።
ለዚህም ቆይታቸው ማንነታቸው በሚገነባ ከትምህርት በኋላም ከራሳቸው አልፎው ማህበረሰቡን ብሎም አገርን ለመምራት አቅም እንዲገነቡበት አስገንዝበዋል።
ተማሪዎች በትውልድ አካባቢያቸው የማያውቋቸውን ነገሮች ባዕድ አድርጎ ከመቁጠርና ከመራቅ ይልቅ ቀርቦ በመረዳት፣ በመጠየቅ የራስ ማድረግና ማክበርን እንዲለምዱ ወይዘሮ ፍሬዓለም አሳስበዋል።
የዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው በሚያውቁትና ቅርብ የሆኑ ሰዎች በሚነግሯቸው ነገሮች ብቻ ታጥረው የሚወሰኑበት ሳይሆን፤ አገራዊና ዓለም አቀፋዊ እውነታዎችን ፈትሸው ለራሳቸው፣ ለማህበረሰባቸው እንዲሁም ለአገር ዕድገት ብርሃን የሚያፈነጥቁበት መሆን አለበት ብለዋል።
አመራሮቹ እንደ መሪ ከስሜትና ወገኝተኝነት የፀዳ፣ሕግን ያከበረ፣ በእውቀትና በመርህ የተመሰረተ፣ ተቀራርቦ መወያየትና መደማመጥ መሰረት ያደረገ አመራር በመስጠት ይጠበቅችኋል ብለዋቸዋል።
ሚኒስቴሩ በቀጣይ ተመሳሳይ መድረኮችን እንደሚያዘጋጅና ድጋፍ እንደሚያደርግ ሚኒስትር ዴኤታዋ ተናግረዋል።
የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ህብረት ፕሬዚዳንት አብርሃም አዲሱና የዲላ ዩኒቨርሲቲ የሰላም ፎረም ፕሬዚዳንት ሐብታሙ ሞገስ በሰጡት አስተያየት ስልጠናው የመማር ማስተማር ሂደቱ ሰላማዊ ለማድረግ ይረዳል ብለዋል።
ተማሪዎችም ወደ ትምህርት ገበታቸው ሲመለሱ ትምህርትና ምርምር ዓላማቸው ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል።
በስልጠናው ከሁሉም የመንግሥት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተውጣጡ የተማሪ ተወካይ አመራሮች በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ።