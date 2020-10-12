በኦሮሚያ ክልል ኮሮናን መከላከል መሰረት ባደረገ መልኩ በ3 ዙሮች ትምህርት ይጀመራል

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 2/2013(ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽን መከላከል መሰረት ባደረገ መልኩ በሶስት ዙሮች ትምህርት እንደሚጀመር በምክትል ፕሬዚዳንት ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ ተናገሩ።
ክልሉ ጥቅምት 16 ቀን 2013 ትምህርተ ቤቶች ይከፈታሉ።
በዚህም በአንደኛ ዙር ጥቅምት 16 ቀን የስምንተኛና 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ይጀምራሉ።
በሁለተኛ ዙር ጥቅምት 30 በ13 ዞኖችና ከተሞች ትምህርት ይጀመራል።
በሶስተኛ ዙር ህዳር 15 ቀን ደግሞ በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የሚገኙ ከተሞችና ወረዳዎች ትምህርት ይጀምራሉ ብለዋል።
በክልሉ ትምህርት የሚጀመረው በጤና ሚኒስቴር ኮሮና መከላከል ፕሮቶኮልን መሰረት ባደረገ መልኩ እንደሚሆን ተናግረዋል።
ትምህርት ቤቶቹ የሚከፈቱት በእያንዳንዱ ትምህርትቤት ትምህርት የሚያስጀምር ምቹ ሁኔታ መኖሩ ከተረጋገጠ በኋላ እንደሚሆን አቶ አዲሱ ገልጸዋል።
በአንድ ክፍል ውስጥ ከ25 በታች ተማሪዎች የሚማሩ ሲሆን፣ በአንድ ዴስክ ላይ አንድ ተማሪ ብቻ ይቀመጣል። ተማሪዎች የአፍንና አፍንጫ ማስክ በማድረግ ትምህርታቸውን ይከታተላሉ ብለዋል።
በሁሉም ትምህርት ቤቶች የሙቀት መለኪያ መሳሪያዎች ጥቅም ላይ እንደሚውሉም ተናግረዋል።
ትምህርት ቤቶቹ በቂ የውሃ ማጠራቀሚያዎች ማከማቸት ግዴታ መሆኑንም አስተባባሪው አስታውቀዋል።
በክልሉ በክረምት ወራት ተጨማሪ 33 ሺህ የመማሪያ ክፍሎች መገንባታቸውን ገልጸዋል።
ክልሉ ያጋጠመውን የመምህራን ችግር ለመፍታት በዜግነት አገልግሎት የኮሮና ቫይረስ ወረርኝ እስኪጠፋ ድረስ በጡረታ የተሰናበቱ መምህራን እንደገና መመለስ፣ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተመረቁ ሰልጣኖችን በመቅጠርና በሥራ ላይ ያሉት መምህራን ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰሩ ጊዜያዊ መፍትሄ ተቀምጧል ብለዋል።
በክልሉ በ4 ነጥብ 5 ቢሊየን ብር 147 ልዩ ትምህርት ቤቶች ለመገንባት የተቀረጸው ፕሮጀክት ሥራ መጀመሩን አቶ አዲሱ ገልጸዋል።
በዚህም ሰባት ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤቶች፣ 40 ልዩ ትምህርት ቤቶችና 100 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እንደሚገነቡም ተናግረዋል።
ፕሮጀክቶቹ ከሰባት እስከ ስምንት ወራት ውስጥ ግንባታቸው እንደሚጠናቀቅም አስታውቀዋል።
ትምህርት ቤቶቹ ከፍተኛ ውጤት ያላቸው ተማሪዎች የሚማሩበት ይሆናል። ጥራት ያለው ትምህርት ለመስጠትና ትውልድ መቅረጽ የሚቋቋሙበት ዓላማ ነው ብለዋል አስተባባሪው።