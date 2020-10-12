የመተከል ዞን ተደጋጋሚ የፀጥታ ችግር የዜጎችን ህይወት መቅጠፉ ልብ ሰባሪ ነው —ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር

ጥቅምት አዲስ አበባ 2/2013 (ኢዜአ) የመተከል ዞን ተደጋጋሚ የፀጥታ ችግር የዜጎች ህይወት መቅጠፉ ልብ ሰባሪ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ ፡፡
በመተከል ዞን በተደጋጋሚ በሚከሰተው የፀጥታ ችግር የዜጎች ህይወት መጥፋት አሳዛኝ እና ልብ ሰባሪ ድርጊት መሆኑን አስረድተዋል፡፡
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው ዕለት የተፈፀመውን አሳዛኝ ድርጊት መነሻ በማድረግ በመተከል ዞን ከሚመራው ኮማንድ ፖስት አመራር አካላት ጋር በዞኑ ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ መክረዋል፡፡
ህይወታቸውን ላጡ ዜጎች ቤተሰቦች እና ወዳጆች መፅናናትን ተመኝተዋል፡፡
በዞን የተለየዩ አካባቢዎች ያለውን የፀጥታ ችግር ለመፍታት ኮማንድ ፖስት ተደራጅቶ የራሱን ዕቅድ አዘጋጅቶ ከማህበረሰቡ ጋር በመቀናጀት ሰፊ ርብርብ እየተደረገ ቢሆንም፤ አሁንም በአሳዛኝ ሁኔታ የዜጎች ህይወት መጥፋት ቀጥሏል ፡፡
በዚህ አካባቢም ሆነ በሌሎች ሠላምና ፀጥታን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመፍጠር የሴረኞችን ገመድ መበጣጠስ፣ ጠንካራ የህግ የበላይነት ማስከበር ህብረተሰቡ ራሱን የመከላከል አቅም እንዲኖረው ማድረግ ወሳኝ ተግባር መሆኑ በሪፖርቱ ተመላክቷል፡፡
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ በበኩላቸው፤ በመተከል ዞን በተደጋጋሚ በሚከሰተው የፀጥታ ችግር የዜጎች ህይወት መጥፋት አሳዛኝ እና ልብ ሰባሪ ክስተት መሆኑን በመግለፅ ድርጊቱን በፅኑ ኮንነዋል፡፡
በቀጣይ ወንጀለኞችን እና ሃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ አካላትን በህግ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ብለዋል።
የአካባቢው ነዋሪ ራሱን አደራጅቶ አስፈላጊውን ትጥቅ ታጥቆ የተጠናከረ የመከላከል አቅም መገንባት አማራጭ የሌለው ጉዳይ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በመጨረሻም የኮማንድ ፖስት አመራሩ የተያዘው ዕቅድ በሁሉም አካባቢ በፍጥነት ተግባራዊ እንዲደረግና የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነት የበለጠ መተማመን ፈጥሮ መደበኛ ህይወት እንዲቀጥል አሳስበዋል፡፡