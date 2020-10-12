የሰንደቅ ዓላማ ቀን ስናከብር ለብልጽግና ግብ መሳካት በፅናት በመሰለፍ ሊሆን ይገባል- የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ

ሀዋሳ፣ ጥቅምት 2/2013 (ኢዜአ) የሰንደቅ ዓላማ ቀን ስናከብር አንድነታችንን በማጠናከር ለብልጽግና ግብ መሳካት በፅናት በመሰለፍ ሊሆን እንደሚገባ የደቡብ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሄሌን ደበበ አሳሰቡ።
“ሰንደቅ ዓላማችን ለሠላማችን፣ ለአብሮነታችንና ለሃገራዊ ብልጽግናችን” በሚል ሀሳብ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ዛሬ ተከብሯል።
በዚህ ወቅት አፈ ጉባኤዋ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ስናከብር የቀድሞ ጀግኖች አባቶቻችን ተዋድቀው ያስከበሩትን ዳር ድንበሯንና ያቆዩልንን የጋራ ዕሴቶቻችንን በማሰብ ሊሆን ይገባል ብለዋል።
የጥንት አባቶች ቋንቋ፣ ኃይማኖት፣ ባህልና ሌሎችንም ፀጋዎች እንደ ጉልበት ሰጪ በመጠቀም አንድነታቸውን አስከብረው ማቆየታቸውን ተናግረዋል።
የአሁኑ ትውልድም ከዚህ በመማርና አንድነቱን በማፅናት የውጭና የሀገር ውስጥ ጠላትን ሊታገል እንደሚገባ አሳስበዋል።
በተለይ የብልጽግናውን ጉዞ ለማሳካት ከምን ጊዜውም በፅናት መሰለፍ እንደሚያስፈልግም አፈ ጉባኤዋ አስገንዝበዋል።
በየደረጃው ልማትን በመከናወን የጎደሉ አስተዳደራዊ ጥያቄዎች ለመመለስ ትኩረት ማደረግ ጠቃሚ መሆኑንም አስረድተዋል።
ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳውና አፌ ጉባኤዋ በክልሉ ፖሊስ ማርሽ ባንድ በመታጀብ ሰንደቅ ዓላማ የመስቀል ስነ-ሥርዓት አከናውነዋል።
በስነ-ስርዓቱም የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የተሳተፉ ሲሆን ለክልሉ ብሎም ለሃገሪቱ ሠላም፣ አንድነት፣ አብሮነትና ብልፅግና መሳካት በጋራ ለመስራት ቃል ገብተዋል።
13ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በክልሉ እስከ ቀበሌ ድረስ በተለያየ መልኩ እንደሚታሰብም ተመልክቷል።