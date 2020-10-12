በሎግያ ከተማና ሚሌ ወረዳ መካከል በተከሰተ የተሽከርካሪ አደጋ የሰዎች ህይወት አለፈ

ሠመራ፣ ጥቅምት 2/2013(ኢዜአ) በአፋር ክልል ሎግያ ከተማና ሚሌ ወረዳ መካከል በተከሰተ የተሽከርካሪ አደጋ የሶስት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ በ14 ሰዎች ላይ ደግሞ የአካል ጉዳት መድረሱን ፖሊስ አስታወቀ።
አደጋ የደረሰው ትናንት ቀን ሰባት ሰዓት ተኩል አካባቢ ኮድ3-01295አፋር የሆነ መለስተኛ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርከሪ ከሎግያ ወደ ኮምቦልቻ 17ሰዎችን አሳፍሮ ሲጓዝ በተቃራኒው ይመጣ ከነበረው ኮድ 3-87020ኢት ገልባጭ ሲኖትራክ ጋር በመጋጨቱ ነው።
የክልሉ ፖሊሲ ኮሚሽን የትራፊክ አደጋ መንስኤ ጥናትና ክትትል ከፍተኛ ባለሙያ ምክትል ኮማንደር መሀመድኑር አደም እንደገለጹት በአደጋው ህይወታቸው ያለፈው ሶስቱ ሰዎች የህዝብ ማመላለሻው አሽከርካሪ እንዲሁም አባትና ልጅ ናቸው።
በተጨማሪ አስር ሰዎች ከባድና ሶስት ደግሞ ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸው በዱብቲ ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ተናግረዋል።
የሟቾቹ አስክሬን ለየቤተሰቦች መላኩን አመልክተው የአደጋው መንሰኤ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪው መስመሩን ስቶ ወጥቶ በመጋጨቱ እንደሆነ አስረድተዋል።