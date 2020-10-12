ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያ የተመለከቱትን የቡና ግብርና ዘዴ በአገራቸው ለመተግበር ፍላጎት እንዳላቸው ገለጹ

ጥቅምት 2/2013(ኢዜአ) የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያ የተመለከቱትን የቡና ግብርና ዘዴ በአገራቸው ለመተግበር ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል።
የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በጅማ ዞን ጎማ ወረዳ ተገኝተው የአርሶ አደር ሳቢቅ አባመጫን የቡና ማሳ ጎብኝተዋል።
አርሶ አደር ሳቢቅ ቡናን በማሳቸው በማምረት በቀጥታ ለውጭ ገበያ በማቅረብ ስኬታማ የሆኑ አርሶ አደር ናቸው።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ከጉብኝቱ በኋላ እንዳሉት እንደ ሌሎች ሰብሎች ሁሉ ቡናን ኩታ ገጠም በሆነ የግብርና ዘዴ በመጠቀም ምርታማ ለማድረግ ይሰራል።
የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በበኩላቸው፣ በኢትዮጵያ የተመለከቱትን የቡና ግብርና ዘዴ በአገራቸው ለመተግበር ፍላጎት እንዳላቸው አመለክተዋል።
የሁለቱ አገራት መሪዎች በጎማ ወረዳ ካደረጉት ጉብኝት ቀደም ብሎ ዛሬ ረፋድ ላይ የጅማ ዩኒቨርሲቲ የምርምርና የግንባታ ስራዎችን መጎብኘታቸውን የኢብኮ ዘገባ ያሳያል።