”በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ ኩራትን ክብርን እና ፍቅርን በአንድነት ከሚቀሰቅሱ ጉዳዮች አንዱ ሰንደቅ አላማ ነው”- የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ

ጥቅምት አዲስ አበባ 2/2013 (ኢዜአ) ሰንደቅ አላማ ከሌሎች ጋር አንድ መሆናችንን የሚያረጋጥልን እና እርስ በእርስ የሚያስተሳስር ጠንካራ መሳሪያ ነው ሲሉ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለፁ፡፡
13ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን ”ሰንደቅ አላማችን ለአንድነታትችን ለሰላማችንና ለአገራዊ ብልጽግናችን” በሚል እየተከበረ ይገኛል፡በዚህ የአከባበር ስነስርዓት ላይ ንግግር ያደረጉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ”ዛሬ በአለም ቀና ብለን የምንንቀሳቀሰው ለዚህ ሰንደቅ አላማ በተከፈለው ደም እና አጥንት ነው” ማንም እንሁን ማን ሰንደቅ አላማችን ብሄራዊ አርማችን እና የአብሮነት ምልክታችን ነው ብለዋል።
ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ የእናት ሆድ ዥንጉርጉር እንደሆነ ሁሉ ከእርሷ የተወለድን ሁላችን በአንድ አቅፋ የያዘችውን ኢትዮጵያ ልዩነቶቻችንን በማቻቻል አንድ በመሆን ልንቆምላት ይገባል ነው ያሉት።
”በኢትዮጵያ ሉአላዊነት ላይ የማይደራደር ፣ሃሳቡን በነፃነት ለመናገር የማይሰጋ ፣ለጥላቻ ፊት የማይሰጥ ፣ኢትዮጵያን አሳልፎ የማይሰጥ ትውልድ ለማፍራት ስንችል ነው ሰንደቅ አላማችንን የምናኮራው” ሲሉ ፕሬዚዳንቷ ተናግረዋል፡፡
ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ልጆቻችንን የምንወድ እና ነጋቸውን ለማየት የምንጓጓ ከሆነ መልካም ነገር እንዝራባቸው ብለዋል።
በመሆኑም ያልዘራንባቸውን እንዲያመጡ ከመጠበቅ ይልቅ ልጆች ላይ መስራትን ዛሬ እንጀምር ነው ያሉት፡፡ ያለንበት ወቅት ሀገራችን ከምንግዜውም ይበልጥ የምትፈልገን ጊዜ በመሆኑ ሁላችንም ለሃገራችን እንቁም ሲሉም መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡13ኛው ብሔራዊ የሰንደቅ ዓላማ ቀን”ሰንደቅ ዓላማችን ለሰላማችን፣ለአብሮነታችንና ለሀገራዊ ብልጽግናችን” በሚል መሪ ቃል በመከበር ላይ ነው፡፡