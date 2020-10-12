” የዘንድሮው የሰንደቅ አላማ ቀን የለውጥ ምዕራፍ ውስጥ በምንገኝበት ወቅት ላይ የምናከብረው ነው… አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ

ጥቅምት፤ አዲስ አበባ 2/2013 (ኢዜአ) የዘንድሮውን የሰንደቅ ዓላማ ቀን የምናከብረው ህዝባችን ያነሳቸውን ዘርፈ ብዙ ጥያቄዎች ለመመለስ በመደጋገፍ የተደቀኑብንን ፈተናዎች ለመሻገር ወደ ስራ በገባንበት ወቅት ነው ሲሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ ታገሰ ጫፎ ገለፁ።
13ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ፕሬዚደንት ሳኅለወርቅ ዘውዴ እና ከፍተኛ የፌዴራል መንግስት የስራ ሀላፊዎች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት እየተከበረ ነው፡፡
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በዚህ ወቅት እንዳሉት ” የዘንድሮው የሰንደቅ አላማ ቀን የለውጥ ምዕራፍ ውስጥ በምንገኝበት ወቅት ላይ የምናከብረው ነው ብለዋል።
በዓሉ ህዝባችን ያነሳቸውን ዘርፈ ብዙ ጥያቄዎች ለመመለስ ከራሱ ከህዝባችን ጋር ምላሽ ለመስጠት ወደ ስራ የገባንበት፤ በመደመር እሳቤ በመደጋገፍ ና በመተባባር የተደቀኑብንን ፈተናዎች ለመሻገር ወደ ስራ በገባንበት ወቅት ላይ የምናከብረው ነው ያሉት፡፡
ሁሉም የያዘውን ሃሳብ ወደ ህዝብ በማቅረብ አሸናፊ የሚሆኑበት ሰፊ የፖለቲካ ምህዳር በመፈጠሩ ወደ ተጨባጭ ተግባር በሚገበባት ምዕራፍ ላይ እንገኛለን ብለዋል፡፡
በዚህም የጋራ ሰንደቅ አላችማንን ከፍ ለማድረግ የተመቸ እድል ተፈጥሯል በማለት ጠቅሰዋል፡፡
ለውጡን በማይደግፉ አካላት እኩይ ተግባራት በአንዳንድ አካባቢዎች የዜጎች ህይወት መጥፋቱንና ንብረቶች መውደማቸውን አንስተው፤ የህግ የበላይንነትን ማስከበር ተጠናክሮ ካልቀጠለ ዜጎች የተረጋጋ ህይወት መቀጠል አይችሉም ብለዋል፡፡
መንግስትም የተጀመረውን ለውጥ ለማስጠልና ሰንደቅ አላማችንን ከፍ አድርጎ ለማስኬድ የህግ የበላይትን ማስከበር አጠናክሮ ያስቀጥላል ሲሉ አፈ ጉባኤው ገልጸዋል፡፡
የዘንድሮው የሰንደቅ አላማ ቀን አገራዊ ሉዓላዊነትና ብልጽግናን መርሕ አድርጎ ‹‹ሰንደቅ አላማችን ለአንድነታትችን ለሰላማችንና ለአገራዊ ብልጽግናችን› በሚል እየተከበረ ይገኛል፡