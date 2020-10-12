ዓለም አቀፍ የአደጋ ስጋት ቅነሳ ቀን ይከበራል

አዲስ አበባ ጥቅምት 02/2013 (ኢዜአ) በዓለም አቀፍ ደረጃ በየዓመቱ የሚከበረው የአደጋ ስጋት ቅነሳ ቀን ነገ ይከበራል።
ቀኑ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ32ኛ፣በኢትዮጵያ ለ11ኛ ጊዜ “የተጠናከረ የአደጋ ስጋት አስተዳደር ለሕዝብ ልማትና እድገት!” በሚል መሪ ቃል ይከበራል።
የብሔራዊ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ ቀኑ በኢትዮጵያ የማህበራዊ መገናኛ ብዙኃን መገልገያ በሆነው ዙም መተግበሪያ በሚካሄድ ውይይት እንደሚከበር ለኢዜአ ገልጸዋል።
በውይይቱ የመንግሥት፣የግሉ ዘርፍ፣የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሥራ ኃላፊዎች፣አምባሳደሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት እንደሚሳተፉ ተናግረዋል።
ተሳታፊዎቹ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተጠናከረ የአደጋ አስተዳደር ላይ የሚያተኩሩ መልዕክቶች ያስተላልፋሉ ብለዋል።
በዚህም የአስተዳደር ሥርዓቱን በመገንባት በአደጋዎች የሚጠፋውን የሰው ሕይወትና የኢኮኖሚ ጉዳት ለመቀነስ የሚያስችሉ ሐሳቦች እንደሚነሱ ገልጸዋል።
የቅድመ-አደጋ መከላከል ሥርዓትን መዘርጋትና አደጋም ከተከሰተ በኋላ በተቀናጀ መልኩ ምላሽ መስጠት የተጠናከረ አደጋ ስጋት አስተዳደር መገለጫዎች መሆናቸውን አቶ ደበበ አስረድተዋል።
በኢትዮጵያ በድርቅ፣በጎርፍ፣በግጭት፣በአንበጣና በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት 15 ነጥብ 1 ሚሊዮን ዜጎች አስቸኳይ የሰብዓዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አመልክተዋል።
ለሰብዓዊ እርዳታ ድጋፉ 1 ነጥብ 44 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግና ይሄም በመንግሥትና ከለጋሽ ድርጅቶች ይሸፈናል ተብሎ እንደሚጠበቅ አመልክተዋል።
የዓለም አቀፍ የስጋት ቅነሳ ቀን የሚከበረው በዓለም ደረጃ የሚደርሱ አደጋዎችና የአደጋ ስጋት ቅነሳን አስመልክቶ ግንዛቤ ለመፍጠር ታስቦ ነው።
በጃፓን ሴንዳይ ከተማ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 የተካሄደው ሶስተኛው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የአደጋ ስጋት ቅነሳ ጉባዔ አደጋዎች በሕይወትና ንብረት ላይ የሚያደርሱትን ጉዳት አስመልክቶ ”የሴንዳይ የአደጋ ስጋት ቅነሳ የትብብር ማዕቀፍ” ይፋ አድርጓል።
ማዕቀፉ የአደጋ ስጋትን መረዳት፣የተጠናከረ የአስተዳደር ሥርዓት፣በአደጋ ስጋት ቅነሳ ላይ መዋዕለ ነዋይ ማፍሰስና የአደጋ ስጋት ቅነሳ ዝግጁነትን ማጠናከርና ምላሽ መስጠትን አካቷል።