የከተማውን ሰላም መጠበቅ የተቻለው ሁሉም በጋራ በያገባናል በመስራቱ ነው… የአዲስ አበባ ከተማ ም/ከንቲባ አዳነች አቤቤ

ጥቅምት 1/2013 (ኢዜአ) የከተማዋን ሰላም መጠበቅ የተቻለው ሁሉም በጋራ በያገባናል በመስራቱ ነው ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለፁ።
የመስቀል እና የሆረ ፊንፊኔ የኢሬቻ በአላት በሰላም እንዲከበሩ ለሰሩ አካላት ምክትል ከንቲባዋ ምስጋና አቀረቡ፡፡
ከተማ አስተዳደሩ አዲስ አመትን ጨምሮ የመስቀል እና የእሬቻ በዓላት በሰላም እንዲከበሩ አስተዋፅኦ ላበረከቱ አካላት የምስጋናና እውቅና ፕሮግራም በወዳጅነት ፓርክ አካሂዷል ።.
ሀገርና ህዝቦች ህልውናቸውና መኖራቸው የሚረጋገጠው ሰላማቸው የተረጋገጠ ሲሆን ብቻ ነው ያሉት ምክትል ከንቲባዋ፤ የኢትዮጵያንና የህዝቦቿን መጻኢ እድል በመገንባት ላይ ባለበት ወቅት በርካታ ፈተናዎች ማጋጠማቸውን ምክትል ከንቲባዋ አዳነች አቤቤ ጠቅሰዋል፡፡
የህዝብ ብልጽግና መሰረት በሚጣልበት በዚህ ወቅት ሰላምን የሚበጠብጡ አካላት ማጋጠማቸውን ጠቅሰው፤ አሁን ለተገኘው ሰላም የድርሻቸውን ለተወጡ የጸጥታ አካላትን አመስግነዋል፡፡
የ 2013 አዲስ አመት አቀባበል ጋር ተያይዞ ሊያጋጥሙ የሚችሉትን ችግሮች በጥበብ በማለፍ በመስቀልና በሆራ ፊንፊኔ የእሬቻ በአላት ላይ አደጋ ለመጣል ያሰቡ አካላትን ውጥን በጸጥታ አካላት መክሸፉንም ተናግረዋል፡፡
ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም እያሉ በውጪም በውስጥም ሲፍጨረጨሩ የነበሩ ሃይሎች የኢትዮጵያዊያንን ሰላምና ተስፋ ጉድጓድ ለመክተት ሲጥሩ የነበሩ አካላት ይማሩበት ዘንድ አዲስ ተስፋ የሚያጭረውን የዕጦጦ ፓርክን በማስመረቅ አመላክተናቸዋልም ብለዋል፡፡
በያገባኛል ስሜት በመስራት የከተማው ሰላም እንዲጠበቅ መደረጉን ያነሱት ምክትል ከንቲባዋ፤ በዓላቱ በሰላም እንዲከበር አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላትን አመስግነዋል፡፡
ዛሬ በወዳጅነት ፓርክ በተካሄደው የምስጋና እና የእውቅና ስነስርአት ላይ የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አደም ፋራህ፣ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መአዛ አሸናፊ፣ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ጨምሮ የሃይማኖት አባቶችና አባ ገዳዎች ተገኝተዋል።