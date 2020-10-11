በመላው ሀገሪቱ ሰላም እንዲሰፍን መስራት ከሁሉም ይጠበቃል… የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ም/ቤት አፈ ጉባኤዎች

ጥቅምት 1/2013(ኢዜአ) ባለፉት ሳምንታት የነበሩ የመስቀል እና የእሬቻ በዓላት በሰላም እንዲከበሩ ሁሉም የተጋበትና ውጤት የተገኘበት በመሆኑ ሀሉም ተሳታፊዎች ሊመሰገኑ እንደሚባ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች ገለጹ፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የዘንድሮው አዲስ አመትን ጨምሮ የመስቀል እና የእሬቻ በዓላት በሰላም እንዲከበሩ አስተዋፅኦ ላበረከቱ አካላት የምስጋናና እውቅና ፕሮግራም በወዳጅነት ፓርክ አካሂዷል ።
ለሰላም መጠበቅ ነገም በጋራ በመተባበር ለላቀ ውጤት መስራት እንደሚያስፈልግም ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ በመድረኩ ላይ የተናገሩት፡፡
ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት መሆኑን በመረዳት ሁሉም ለሰላም መረጋገጥ መስራት እንደሚገባው ያነሱት አፈጉባኤው፤ ከዚህ ባለፈ ሰላምን ለማደፍረስ የሚደረጉ ድርጊቶች ሲስተዋሉም የህግ የበላይነትን ማስከብር አስፈላጊ መሆኑን አብራርተዋል፡፡
በቀጣይም በጋራ በመትጋት የሀገሪቱን ብልጽግና ማሳካት እንደሚቻልም አቶ ታገስ ጠቅሰዋል፡፡
የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ አደም ፋራህ በበኩላቸው ሰላም የልማት፣ የመልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲ መሰረት መሆኑን አንስተው፤ ለሰላም መስፈን የሚሰሩ አካላት እንዳሉ ሁሉ በተቃራኒው ሰላምን ለማደፍረስ ሌት ተቀን የሚንቀሳቀሱ መኖራቸውን ተናግረዋል፡፡
በሀገሪቱ ሰላም እንዲሰፍን የሚሰሩ የሃማኖት አባቶች ፣አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የጸጥታ አካላት ሚና የላቀ በመሆኑ ፤የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመስቀልና በኢሬቻ በአል ላይ ሰላምን በማስጠበቅ ለሰሩት ሁሉ የምስጋና ፕሮግራም ማዘጋጀቱ የሚበረታታ መሆኑንም አቶ አደም ጠቅሰዋል፡፡
የጸጥታና ደህንነት አካላት የጀመሩትን መልካም ተግባር እንዲቀጥሉበትም ጥሪ አቅርበዋል፡፡