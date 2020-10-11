በዓላቱ በሰላም እንዲጠናቀቁ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ምስጋናና እውቅና ተሰጠ

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 1/2013(ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የዘመን መለወጫ፣ የመስቀል እና የኢሬቻ በዓላት በሰላም እንዲጠናቀቁ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ምስጋናና እና እውቅና ሰጥቷል።
ዛሬ በወዳጅነት ፓርክ እየተካሄደ ባለው የምስጋና እና የእውቅና ስነስርአት ላይ የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አደም ፋራህ፣ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መአዛ አሸናፊ፣ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ጨምሮ የሃይማኖት አባቶችና አባ ገዳዎች ተገኝተዋል።
በተጨማሪም ጥሪ የተደረገላቸው የፌደራልና የክልል ሥራ ኃላፊዎች፣ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት እንዲሁም ባለድርሻ አካላት በምስጋናና እውቅና ስነስርአቱ ላይ ታድመዋል።
የሃይማኖት አባቶ የምስጋና እና የእውቅና ሥነስርአቱን በጸሎትና በቡራኬ አስጀምረዋል።
የዘመን መለወጫ፣ የመስቀል እና የኢሬቻ በዓላት በሰላም እንዲጠናቀቁ አስተዋጽኦ ላደረጉ የጸጥታ፣ የደህንነት፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ አባገዳዎች፣ የህክምና ባለሙያዎች እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት እውቅናና ምስጋና ተሰጥቷል።