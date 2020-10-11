የአረንጓዴ አሻራ ስራዎች ለግብርና ምርታማነት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ በተግባር እየታየ ነው…ዶክተር አብይ አህመድ

አዳማ፤ጥቅምት 01/2013 (ኢዜአ) ባለፉት ሁለት ዓመታት የተከናወኑ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሮች በሰብል ልማትና ምርታማነት ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአርሲ ዞን ለዓመታት በሴፍትኔት ፕሮግራም በተረጂነት የቆየችውን ዶዶታ ወረዳን ዛሬ ጎብኝተዋል።
በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት ባለፉት ሁለት ዓመታት በአረንጓዴ አሻራ ላይ በሰራነው ስራ በግብርና ምርታመነት ላይ ውጤት እያየን ነው ብለዋል።
ዶዶታ ወረዳን አምና መጎበኘታቸውን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወረዳው የተሰራው የአረንጓዴ አሻራ ስራ ለዘንድሮ የግብርና ሰብል ልማት አመች ሁኔታ መፍጠሩ ማሳያ እንደሆነ ተናግረዋል።
“በድርቅና በዝናብ እጥረት የሚታወቀው የዶዶታ መሬት በተከታታይ ዝናብ በማግኘቱ የተሻለና ተስፋ የሚሰጥ ስንዴ በአርሶ አደሩ ማሳ ላይ ከማየት በላይ አሳማኝ ውጤት የለም” ብለዋል።
አርሶ አደሩ ባለፉት ሁለት ዓመታት በአካባቢው ባከናወነው የአረንጓዴ አሻራ ስራ የተገኘውን ውጤት ለማስቀጠል ባለፉት ሁለት ዓመታት በችግኝ ተከላና እንክብካቤ ላይ ያሳየውን ተሳትፎ በመጪው ክረምትም መድገም እንደሚገባው አስገዝበዋል።
“በመጪው የክረምት ወራት ከ6 ቢሊዮን በላይ የተለያዩ ዝርያ ያላቸውን ችግኞች ለመትከል አቅደናል” ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተመሳሳይ በጎሮቤት ሀገራት ከአንድ ቢሊዮን በላይ ችግኝ በትብብር ለመትከል መታቀዱንም ገልጸዋል።
ይህም በረሃማነትን ከመቀነስ ባለፈ ሀገሪቷ ወቅቱን የጠበቀ ዝናብ በተከታታይ እንድታገኝ በማስቻል ለግብርና ልማትና እድገት በዘላቂነት አመቺ ሁኔታ ለመፍጠር ጭምር እንደሆነም ተናግረዋል።
በአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም በአራት ዓመት ከ20 ቢሊዮን በላይ የተለያየ ዝርያ ያላቸውን ለምግብነትና ለደን ልማት የሚውሉ ችግኞቸን ለመትከል መታቀዱንም አመልክተዋል።
የኦሮሚያ ክልል ፕሬዘዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው እንደተናገሩት የአረንጓዴ አሻራ ልማት ለክልሉ የሰብል ልማትና እድገት እያበረከተ ያለው አስታውጽኦ የላቀ ነው።
ባለፉት ሁለት ዓመታት የተከናወነው ስራ በምርትእድገት ላይ አመርቂ ውጤት መታየቱን ጠቅሰው በመጪው ክረምት በተቀናጀ መልኩ የአረንጓዴ አሻራ ስራን ለማከናወን ከወዲሁ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን አመልክተዋል።
በተገኘው ተፈጥሯዊ ምቹ ሁኔታ በመታገዝም በክልሉ በሴፍትኔት ፕሮግራም ስር የታቀፉ ወረዳዎች በምግብ ራሳቸውን ከመቻላቸውም ባለፈ በኩታ ገጠም ተደራጅተው ስንዴ፣ገብስ፣ጥራጥሬና የቅባት እህሎችን እያለሙ መሆኑን ተናግረዋል።
“በተለይ የአርሲ ዞን ዶዶታ ወረዳ ለዚህ ማሳያ መሆኗን የገለጹት ፕሬዝዳንቱ በዝናብ እጥረት የሚጠቁ የምዕራብ አርሲ ዞን የሻሸመኔ፣ሻላና ሌሎች ወረዳዎችን በምሳሌነት መጥቅስ ይቻላል” ብለዋል።
በዞኑ ዶዶታ ወረዳ ደሃ ደበሶ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ነዋሪ አርሶ አደር ገመቹ ንጉሴ በበኩላቸው ባለፉት ሁለት ዓመታት በአረንጓዴ አሻራ በአካባቢው የሰሩት ስራ ለሰብል ልማት ውጤማነት እገዛ እንዳደረገላቸው ተናግረዋል።
“አካባቢው ዝናብ አጠርና በድርቅ የሚጎዳ በመሆኑ ለረዥም ዓመታት ለተረጅነት ተዳርገን ነበር” ያሉት አርሶ አደሩ ባለፉት ሁለት ዓመታት በአረንጓዴ አሻራ ያደረጉት ተሳትፎ አካባቢውን እንደለወጠው አስረድተዋል።
አምና የተሻለ ምርት አግኝተን ነበር ያሉት አርሶ አደሩ በዘንድሮ ዓመት የዝናብ ሁኔታ የተሻለ በመሆኑና በኩታ ገጠም ስንዴን በማልማታቸው ከሄክታር ከ50 እስከ 60 ኩንታል ምርት እንደሚጠብቁም ተናግረዋል።
“ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የክልሉ ፕሬዘዳንት በየጊዜው መጥተው የእርሻ ስራችን ላይ የታየውን ለውጥ፣ያለብንን ችግርና ፍላጎታችንን ጠይቀው ድጋፍ በመስጠታቸው እናመሰግናለን” ብለዋል።