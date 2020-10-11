ትውልዱ የሰንደቅ ዓላማን ክብር በመገንዘብ እንዲጠብቀው የማድረግ ኃላፊነታችንን እንወጣለን-የምክር ቤት አባላት

ሀዋሳ ጥቅምት 1/2013 (ኢዜአ) ሰንደቅ ዓላማ የሉአላዊነትና የሠላም መገለጫ በመሆኑ መጪው ትውልድ ክብሩን ተረድቶ እንዲጠብቀው የማድረግ ኃላፊነታችንን እንወጣለን ሲሉ የሲዳማ ክልል ምክር ቤት አባላት አስታወቁ ፡፡
የሲዳማ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ በሐዋሳ እየተካሄደ ነው።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ ከሰጡ የምክር ቤቱ አባልት መካከል ፓስተር ማቴዎስ ጫቦ “ሰንደቅ ዓላማችን የሉአላዊነትና የሠላማችን መገለጫ ነው” ብለዋል ፡፡
“እንደ ምክር ቤት አባልነታችን ለሰንደቅ ዓላማ ያለን አክብሮት የበለጠ ከፍተኛ ነው” ሲሉም ተናግረዋል።
“ቀጣዩ ትውልድ ለሰንደቅ ዓላማው በቂ ግንዛቤና ክብር እንዲኖረው ማድረግ ያስፈልጋል” ያሉት ፓስተር ማቴዎስ እንደ የምክር ቤት አባልነታቸው ለተግባራዊነቱ ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል ።
“የምክር ቤት አባላት በየደረጃው በሚከናወን የበዓሉ አከባበር ሥነ-ሥርአት ላይ በመገኘትና መልዕክት በማስተላለፍ ኃላፊነታችንን መወጣት ይጠበቅብናል” ብለዋል፡፡
“ሲዳማ ክልል ሆኖ በመደራጀቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የክልሉን ሰንደቅ ዓላማ ከኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ጋር በመስቀል ስለሚከበር ዘንድሮ እለቱ ልዩ ትርጉም ይኖረዋል” ያሉት ደግሞ ሌላው የምክር ቤቱ አባል አቶ ለገሰ ላንቃሞ ናቸው፡፡
ዘንድሮ ለሰንደቅ ዓላማ ቀን የተሰጠውን ትኩረት መሰረት በማድረግ በትውልዱ ዘንድ የበለጠ ክብር እንዲሰጠው ለማድረግ እንደሚሰሩ አመላክተዋል ።
“እስከታችኛው መዋቅር ባሉ ምክር ቤቶች በተለይ ሕፃናት ላይ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ክብሩን ይበልጥ ከፍ ለማድረግ እንጥራለን” ብለዋል ፡፡
ሌላው የምክር ቤቱ አባል አቶ ብርሀኑ ላታሞ “ብዙ ጀግኖች የተዋደቁለት ሰንደቅ ዓላማ የኢትዮጵያና ህዝቦቿ የክብር መገለጫ ነው” ብለዋል ፡፡
“አሁን ያለው ትውልድ በአብዛኛው ስለሰንደቅ ዓላማ ክብር በሚገባ የተረዳ አይደለም” ሲሉ ተናግረዋል ።
እንደ ምክር ቤት አባልነታቸው የሰንደቅ ዓላማ ክብርን የማስገንዘብ ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ አቶ ብርሀኑ አስታውቀዋል ።