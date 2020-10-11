የአንበጣ መንጋ በሰብል ላይ እያደረሰ ያለው ውድመት አሳሳቢ እየሆነ ነው

ጥቅምት አዲስ አበባ 1/2013 (ኢዜአ) የአንበጣ መንጋ በሰብል ላይ እያደረሰ ያለው ውድመት አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱ ተገለጸ፡፡
በአማራ ክልል የደቡብወሎ ዞን ግብርና ጽህፈት ቤት ምክትል ሀላፊ አቶ አሊ ሰኢድ፤ ለኢዜአ እንደገለጹት የአንበጣ መንጋን ለመከላከል ከአጎራባች ክልሎችና ዞኖች ጋር የተደረገው ጥረት ውጤታማ ባለመሆኑ ከመስከረም 15 ቀን 2013 ዓም በሁለት ወረዳዎች ላይ ተከስቷል ።
አንበጣ መንጋውን ለመከላከል በባህላዊና በአውሮፕላን የታገዘ የኬሚካል ርጭት ቢደረግም ከአቅም በላይ በመሆኑ በማሽላ ሰብል ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል ።
በዞኑ የወረባቦ ወረዳ የሰብል ልማት ቡድን መሪ አህመድ እሸቱ በበኩላቸው ከወረዳው 20 ቀበሌዎች አስራ ሁለቱ በአንበጣ ተወረዋል፡፡
የአንበጣውን መንጋ ለመቆጣጠር በባህላዊና ኬሚካል በመርጨት ጉዳቱን ለመከላከል ጥረት ቢደረግም እስካሁን 9 ሺህ ሄክታር የማሽላ ሰብል መውደሙን ሲያስረዱ አንበጣው ወደ ሌሌች ቀበሌዎች እንዳይዛመት እየሰሩ መሆናቸውን አመላክተዋል ።
በዚህም ህብረተሰቡን በማስተባበርና የኬሚካሌ ርጭትን በማስፋት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በአንበጣ መንጋ ስብላቸው የወደመባቸው የወረ ባቡ ወረዳ አርሶ አደሮች በበኩላቸው የገጠማቸው ችግር የቀጣይ ህይወታቸውን ለመምራት የቀለብም ሆነ የሰብል ዘርን በማሳጣቱ መልሰው እንዲቋቋሙ የመንግስትንና የአጋር አካላት ትብብርን ጠይቀዋል፡፡