በድሬዳዋ የአንበጣ መንጋ በ10 ሺህ ሄክታር ሰብልና ግጦሽ ላይ ጉዳት አደረሰ

ድሬዳዋ ጥቅምት 1/13 (ኢዜአ)በድሬዳዋ የተከሰተ አንበጣ መንጋ በ10 ሺህ ሄክታር ሰብልና ግጦሽ ሳር ላይ ጉዳት ማድረሱን የአስተዳደሩ የግብርና ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ዩሱፍ ለኢዜአ እንደገለጹት መነሻውን ከሶማሌ ላንድ ያደረገ የአንበጣ መንጋ ከመስከረም 21 ቀን 2013 ዓም ጀምሮ በድሬዳዋ በ22 ገጠር ቀበሌዎች ተከስቷል ።
በአራት ሺህ ሄክታር ማሳ ላይ የሚገኝ የበቆሎና ማሽላ ሰብል ላይ ጉዳት ማድረሱን ተናግረዋል ።
በተጨማሪም 6 ሺህ ሄክታር የግጦሽ ሳር ሙሉ ለሙሉ ማውደሙን ጠቅሰዋል ።
በተወሰኑ ቦታዎች በደረሰ የአተር ሰብል እንዲሁም በቲማቲምና ፍራፍሬ ተክሎች ላይ ጉዳት ማድረሱን ጠቁመዋል ።
አንበጣ መንጋውን በባህላዊ መንገድ ጭስ በማጨስና ድምፅ በማሰማት እንዲሁም በኬሚካል ርጭት ለመቆጣጠር ጥረት ቢደረግም ከአቅም በላይ መሆኑን ተናግረዋል ።
”ከዚህ ቀደም አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ የኬሚካል መርጫ አውሮፕላኖች ጥገና ላይ መሆናቸው ችግሩን ያባባሰው መሆኑን ጠቁመዋል ።
የበረሃ አንበጣው ቀሪ ስበሎችን ከማውደሙ በፊት ለመከላከል የመከላከያና የፖሊስ አባላትን ጨምሮ ሌሎችን አጋር አካላት በማሳተፍ የደረሱ ሰብሎችን ለመሰብሰብ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አመላክተዋል ።
“ሙያዊ ዕገዛ በምሰጥበት የገንደንሰር ቀበሌ በ280 ሄክታር ማሳ ላይ የተዘራ አዝርዕት ሙሉ በሙሉ በአንበጣው ወድሟል” ያሉት ደግሞ የግብርና ባለሙያ አቶ መሀመድ ኢሊያስ ናቸው፡፡
በባህላዊ መንገድና በተሽከርካሪ በመታገዝ ኬሚካል በመርጨት መንጋውን ለመቆጣጠር ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል ።
የአንበጣ መንጋውን ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት በአውሮፕላን የታገዘ የኬሚካል ርጭት ማካሄድ እንደሚጠይቅ አመላክተዋል ።
የቀበሌው ነዋሪ አርሶአደር ኡስማኤል አሊ በአንበጣ መንጋ ሰብላቸው ሙሉ በሙሉ መውደሙን ተናግረዋል ።
“የቀረን ነገር የለም፤ መንግስት ከጎናችን ሆኖ ይህን ጊዜ እንድናልፈው ሊያግዘን ይገባል” ብለዋል፡፡