መከላከያ ሰራዊት በህገ-መንግስቱ መሰረት ሰላም የማስከበር ግዳጁን እየተወጣ ነው…ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ

ሃረር መስከረም 30/2013 (ኢዜአ ) የመከላከያ ሰራዊት አባላት የምስራቁን የሃገሪቱን ክፍል ሰላም እና ጸጥታ ህገ መንግስቱን መሰረት ባደረገ መልኩ በመጠበቅ ግዳጁን ባግባቡ እየተወጣ እንደሚገኝ በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ ዕዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ ገለጹ።
ዋና አዛዡ ይህንን የተናገሩት ዛሬ በሃረር ከተማ በተጀመረው የሰራዊቱ የ2013 ዓ.ም. የመጀመሪያ ሩብ አመት የስራ አፈጻጸም ግምገማ በተጀመረበት ወቅት ነው
በእለቱም ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ እንደተናገሩት የእዙ የሰራዊት አባላት የቀጠናውን ሰላም እና ጸጥታ በማስከበር ህገ-መንግታዊ ግዳጁን ባግባቡ እየተወጣ ይገኛል።
በዚህም በቀጠናው ስር የሚገኙት የአፋር ፣ሐረሪ ፣ሶማሌ ፣ክልል ፣የድሬዳዋ አስተዳደር እና የምዕራብና የምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች እና የማህበረሰቡ የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መጥቷል።
ለተገኘው የተሻለ ሰላምና ጸጥታ ህብረተሰቡ “ያለፈው ይበቃል ሰላማችን ይሻለናል” ብሎ ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት በማሳየቱ ነው ብለዋል።
እንዲሁም ሰራዊቱ ለተሻለ የጸጥታና የሰላም ስራ ከሁሉም የጸጥታ አካላት ጋር የጋራ እቅድ አውጥቶ መንቀሳቀሱ ለተገኘው ውጤት አይነተኛ አስተዋጽዎ ማበርከቱን ተናግረዋል።
“በተለይም ጸረ ሰላም ሃይሎች የሚያስተላልፉትን እኩይ ተግባራት ህብረተሰቡ እያወገዘውና ለተሻለ የሰላምና ጸጥታ ስራ ከጸጥታ ሃይሉ ጋር እየሰራ ይገኛል” ብለዋል።
ሰራዊቱም ባለፈው በጀት ዓመት ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ያከናወናቸውን የተሻሉ ስራዎች በማጎልበትና ክፍተት የታየባቸውን ገምግሞ ማሻሻል አስፈላጊ በመሆኑ መድረኩ መዘጋጀቱን አዛዡ ገልጸዋል።
ሐረር ከተማ በሚገኘው ቤተ-መንግስት መሰብሰቢያ አዳራሽ ለአንድ ቀን በተካሄደው የሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸም ግምገማ ላይ የክፍለ ጦር እና የብርጌድ አመራሮች፣የዕዝ መምሪያ እና ቡድን ሃላፊዎች ተገኝተዋል።