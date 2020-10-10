በሀረሪ ክልል ከ300 ሚሊየን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነቡ ፕሮጀክቶች ለአገልግሎት በቁ

ሀረር መስከረም 30/2013 (ኢዜአ) የሃረሪ ክልላዊ መንግስት የህዝቡን የልማት ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ ለመፍታት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ።
በክልሉ ከ300 ሚሊየን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነቡ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶች ዛሬ ተመርቀዋል።
በምረቃው ላይ የክልሉ ርዕሰ-መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ እንደተናገሩት ተመርቀው ለአገልግሎት ከበቁት ፕሮጀክቶች መካከልም ከታቀደላቸው የጊዜ ገደብ ቀድመው የተጠናቀቁ የመኖራቸውን ያክል በቀጣይም ይህን ተግባር አጠናክሮ ከመቀጠል አንፃር በትኩረት ይሰራል።
ከዚህ ወስጥም ከ200 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የተገነባው ህንጻ የመንግስዊ ተቋማት የቢሮ እጥረት ለመቅረፍ የሚያስችል እና ምቹ የስራ አካባቢን በመፍጠር የተገልጋዩን እርካታ ለማረጋገጥ የሚያስችል ነው” ብለዋል።
“ከዚህ በተጨማሪም አርሶ አደሩ ምርቱን ለተጠቃሚ ማድረስ የሚያስችለው የመንገድ ፕሮጀክት ስራን በይፋ አስጀምረናል” ብለዋል።
ለፕሮጀክቱ መሳካትም የህብረተሰቡ ሚና ወሳኝ በመሆኑ ድጋፉን አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባ ገልጸው ፕሮጀክቱ የክልሉን ህዝብ ፍትሀዊ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ የልማት ጥያቄዎችን የሚመልስ መሆኑን ተናግረዋል።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በበኩላቸው “በእለቱ በመንገድ መሰረተ ልማት፣ በትምህርት በግብርናና በሌሎች ዘርፎች ላይ የተገነቡ ፕሮጀክቶችን ለአገልግሎት ክፍት ማድረግ ተችሏል”ብለዋል።
“እንዲሁም በእለቱ ስራው መጀመሩ የተበሰረው በከተማው ኤረር በር ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ እስከ ገጠሩ ኤረር ወልዲያ ድረስ የሚዘልቀው 13 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን የመንገድ ፕሮጀክትም በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ ርብርብ ይደረጋል” ብለዋል።
ይህም ህብረተሰቡ ከመሠረተ ልማት እና ከአገልግሎት ጋር በተያያዘ ሲያነሳው የነበረውን ጥያቄ ደረጃ በደረጃ ምላሽ የሚሰጥ መሆኑን ተናግረዋል።
“በቀጣይም የክልሉን ህዝቡ ፍላጎት መሰረት ባደረገ መልኩ እየተከናወኑ ያሉ የልማት ሰራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ” ብለዋል።
የትምህርት ቤት ማስፋፊያ ፕሮጀክት፣ ዲጂታል ላይብረሪ፣አፈ-ጉባኤ መሰብሰቢያ እና ዘመናዊ አዳራሽ ግንባታ ፕሮጀክት፣ ዶሮ እርባታ ማዕከል ማስፋፊያ እንዲሁም የመንገድና እና የመብራት ፕሮጀክት በእለቱ የተመረቁ ናቸው።
በመርሃ ግብሩ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪንና ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሚስራ አብደላን ጨምሮ ሌሎች የካቢኔ አባላትና ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል ተወካዮች ተገኝተዋል።