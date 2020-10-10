በትግራይ ክልል እየተስፋፋ የመጣውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል ቅንጅታዊ አሰራር ያስፈልጋል

መቀሌ፣መስከረም 30/2013 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል ስርጭቱ እየተስፋፋ የመጣውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል የተጀመረውን ቅንጅታዊ አሰራር ማጠናከር እንደሚያስፈልግ የክልሉ እርሻና ገጠር ልማት ቢሮ ኃላፊ ገለጹ።
በክልሉ ደቡባዊ ዞን ሦስት ወረዳዎች ተከስቶ የነበረውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል ጥረት ቢደረግም አሁን ላይ ወደ ሌሎች የክልሉ አከባቢዎች እየተስፋፋ መምጣቱ ተመልክቷል።
የቢሮው ኃላፊ ዶክተር አትንኩት መዝገበ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የአንበጣ መንጋው ከደቡባዊ ዞን አልፎ ወደ ደቡባዊ ምስራቅ እና ማዕከላዊ ዞኖች እየተስፋፋ መምጣቱን ተናግረዋል።
”መንጋውን በቁጥጥር ስር ለማዋል መላው የክልሉ ህዝብና በየደረጃው የሚገኙ የአመራር አካላት ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ” ያሉት ኃላፊው፣የጀተጀመረውን ቅንጅታዊ አሰራር ማጠናከር እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
”በተለይ የአንበጣ መንጋው እስከ ፊታችን ህዳር ወር ድረስ እንደሚቆይ የተለያዩ መረጃዎች ያመለክታሉ” ብለዋል።
መላው የክልሉ ህብረተሰብ በመተባበር ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክረ ሃሳብ በመቀጠም ሊከላከል እንደሚገባም አሳስበዋል።
የአንበጣ መንጋው በተለይ ከመስከረም 28/2013 ዓ.ም ጀምሮ በብዛት በክልሉ ወደ ተለያዩ አከባቢዎች እየተስፋፋ በመምጣቱ ጠንካራ ስራ ይጠብቀናል ብለዋል።
የፌደራል መንግስትም የችግሩን አሳሳቢነት ተገንዝቦ ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቋል።