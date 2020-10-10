ኮሚሽኑ በከተማ ግብርና የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ወረዳዎች 37 ሞተር ሳይክሎችን አበረከተ

አዲስ አበባ፣መስከረም 30/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አርሶአደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን በከተማ ግብርና ስራ የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ወረዳዎች 37 ሞተር ሳይክሎችን አበረከተ።
ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገዙት ሞተር ሳይክሎች በአስሩ ክፍለ ከተሞች በሚገኙ ወረዳዎች የግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችን ስራ ለማፋጠን ያግዛሉ ተብሏል።
ኮሚሽኑ የከተማ ግብርናን በሁሉም አካባቢዎች ለማዳረስ እየሰራ ለከተማዋ ኅብረተሰብም የተለያዩ ምርቶችን እያቀረበ ይገኛል ሲሉ ኮሚሽነሯ ወይዘሮ ፈቲያ መሐመድ ተናግረዋል።
ለምግብ ፍጆታ የሚውሉ ምርቶችን ከማቅረብ ባሻገር በዘርፉ ከ120 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የስራ ዕድል ተፈጥሯል ብለዋል።
የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የምግብ ፍጆታ ማምረት የሚያስችሉ ስራዎች በከተማ ግብርና እንደሚሰሩም ገልጸዋል።
‘የተጀመሩ መልካም ተሞክሮዎችን በማጠናከር ችግሮችን እየፈታን ለላቀ ለውጥ የበለጠ መስራት ያስፈልጋል’ ብለዋል ወይዘሮ ፈቲያ።
በዘርፉ የስራ ዕድል ለመፍጠርና አካባቢያችንን ወደ አረንጓዴ መዝናኛ ቦታዎች ለመቀየር ‘መስራት ይኖርብናል’ ሲሉም አክለዋል።
የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ አስራት ንጉሴ በክፍለ ከተማው ከ123 ሄክታር በላይ መሬት በከተማ ግብርና እየለማ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም ከ2 ሺህ 900 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች የስራ ዕድል ተፈጥሯል ነው ያሉት።
‘የተሰጡን ሞተር ሳይክሎች ባለሙያዎች በሚፈለገው መልኩ አርሶ አደሮች ጋር በመድረስ ድጋፍ ለማድረግ ያግዛሉ’ ብለዋል።
የሞተር ሳይክል ድጋፍ የተደረገላቸው የግብርና ባለሙያዎችም ለኅብረተሰቡ አፋጣኝ ሙያዊ ድጋፍ ለመስጠት እንደሚያግዛቸው ተናግረዋል።