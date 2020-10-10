የብድር አቅርቦትና የገበያ ትስስር ችግር እንዲፈታላቸው በጥቃቅንና አነስተኛ የስራ ዘርፎች የተሰማሩ ወጣቶች ጠየቁ

ጋምቤላ፣ መስከረም 30/2013 (ኢዜአ) ያጋጠማቸው የብድር አቅርቦትና የገበያ ትስስር ችግር እንዲፈታላቸው በጋምቤላ ክልል በጥቃቅንና አነስተኛ የስራ ዘርፎች የተሰማሩ ወጣቶች ጠየቁ።
ወጣቶቹ ጥያቄውን ያቀረቡት የፌዴራል ስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽነር አቶ ንጉሱ ጥላሁን በተገኙበት በክልሉ የስራ እድል ፈጠራ ዙሪያ በጋምቤላ ከተማ ውይይት በተካሄደበት ወቅት ነው።
ችግሩን ለማቃለል ጥረት እንደሚደረግ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በውይይቱ ላይ በሰጡት ምላሽ ገልጸዋል።
በውይይቱ የተሳተፉ ወጣቶች እንዳሉት ባጋጠማቸው ችግር ምክንያት በተሰማሩበት የስራ መስክ ውጤታማ መሆን አልቻሉም።
ከተሳተፊዎቹ መካከል ወጣት አቤና ሏዋል በሰጠው አስተያየት በብረታ ብረትና እንጨት ስራ ተደራጅተው የተለያዩ ስራዎችን እያከናወኑ ቢሆንም የገበያ ችግር እንዳጋጠማቸው ተናግሯል።
ወንበሮች፣ በሮችና ሌሎች የብረትና እንጨት ውጤቶችን እየሰሩ መሆኑን ጠቅሶ ለዚህ የገበያ ትስስር ባለመፈጠሩ ውጤታማ መሆን እንዳልቻሉ ገልጾ፤ በመንግስት በኩል ትኩረት ተሰጥቷቸው ችግራቸው እንዲፈታላቸው ጠይቋል።
ለትምህር ቤቶችም ሆነ ሌሎች ድርጅቶች የሚሆኑ ወንበሮች፣ በሮችና ሌሎች የብረትና እንጨት ውጤቶችን እየሰራን ነው፤ ሆኖም የገበያ ትስስር ባለመፈጠሩ ውጤታማ መሆን ባለመቻላችን ያጋጠመን ችግር መንግስት ተረድቶ እንዲፈታልን እንጠየቃለን ብሏል ወጣት አቤና ።
በተለያዩ የመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በሚወጡ የስራ ጨረታዎች ለመወዳደር በሚሄዱበት ወቅት የቫት ተመዝጋቢ አይደላችሁም በሚል ከውድድር ውጪ እንደሚሆኑ የገለጸው ደግሞ በማስታወቂያና ህትመት ስራ የተሰማራው ወጣት ጌታሲል ፈንታሁን ነው።
የገንዘብ ብድር አገልግሎት ችግር ጭምር እንዲቃለልላቸው በውይይት መድረኩ ተጠይቋል።።
በጋምቤላ ከተማ በዳቦ ማምረት የተሰማራችው ወጣት ጠረፍ ስንታየሁ በበኩሏ የዱቄት አቅርቦት በሌለበት በውድ ዋጋ ከነጋዴ በመግዛት ለማህበረሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረበች ቢሆንም ከአቅሟ በላይ ግብር እንደሚጣልባት ተናግራለች።
የምትጠየቀው ግብር አቅምና ገበያውን ያገናዘበ ሊሆን እንደሚገባ ተናግራለች።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በሰጡት ምላሽ የቫት ጉዳይ ለድርድር የሚቀረብ ባይሆንም ለጥቃቅንና አነስተኛ ድጋፍ ካስፈለገ እንደ ሁኔታው እንደሚያዩት ገልጸዋል።
ወጣቶቹ ያቀረቧቸው ሌሎች ችግሮች ደረጃ በደረጃ ለማቃለል ጥረት እንደሚደረግ ተናግረዋል።
ይህም ሆኖ በክልሉ የስራ እድል ፈጠራ ስራዎችን በማስፋት ወጣቱን ተጠቃሚ ለማድረግ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል።
ዘርፉን በማጠናከር የወጣቶችንና የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በትኩረት መሰራት እንደሚገባ ተናግረዋል።
ባለፈው የበጀት ዓመት የኮሮና ወረርሽን በዘርፉ ላይ ተጽዕኖ ቢያሳድርም ከ9 ሺህ 350 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፈጠሩን ጠቁመው የእቅዱን 74 በመቶ ማሳካት መቻሉን ገልጸዋል።
በውይይት መድረኩ የተገኙት የፌዴራል ስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽነር አቶ ንጉሱ ጥላሁን በበኩላቸው ክልሉ ባለው ሰፊ የዓሳ፣ ደን፣ ማዕድን፣ ግብርና እና በሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶች ወጣቱን በማሰማራት ከዘርፉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ጠንክሮ መስራት ይገባል ብለዋል።
በክልሉ ባለፈው በጀት ዓመት በዘርፉ የተከናወኑት ስራዎች ከቁጥርም ሆነ ከፆታ ስብጥር አኳያ መልካም መሆኑን ገልጸዋል።
በተያዘው የስራ ዘመን የስራ እድል ለመፍጠር የታቀደውን ለማሳካት ተመሳሳይ ጥረት ሊደረግ እንደሚገባ ጠቁመው ለእቅዱ መሳካት ኮሚሽኑ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን አቶ ንጉሱ አስታውቀዋል።
የፌዴራልና የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ከመድረክ ውይይቱ ቀደም ብሎ በክልሉ ስለተከናወኑ የስራ እድል ፈጠራ እንቅስቃሴዎችን በመስክ ተመልክተዋል።
በጋምቤላ ክልል በተያዘው የበጀት ዓመት ከ17 ሺህ ለሚበልጡ ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዷል።