ሚኒስቴሩ በሩብ ዓመቱ ለ5 ሺህ 841 የውጭ አገር ዜጎች የስራ ስምሪት አገልግሎት ሰጥቷል

አዲስ አበባ፣መስከረም 30/2013 (ኢዜአ) የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ለ5 ሺህ 841 የውጭ አገር ዜጎች የስራ ስምሪት አገልግሎት መስጠቱን ገልጿል።
ከተሰጠው የስራ ፈቃድ አገልግሎትም ከ7 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በላይ ለመንግስት ገቢ ተደርጓል።
ሚኒስቴሩ በ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ዕቅድ አፈፃፀም የተገኙ ውጤቶችና ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል።
የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ እንዳሉት፤ የሥራ ስምሪት አገልግሎቶችን ተደራሽ፣ ቀልጣፋና ውጤታማ ከማድረግ አንፃር የውጭ አገር ዜጎች የሥራ ፈቃድ አሰጣጥ በኢ-ሰርቪስ የሚሰጥበትን ሲስተም ለማልማት ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመሆን ለተፈጻሚነቱ ክትትል እየተደረገ መሆኑንም አብራርተዋል።
በዚህም 15 ሠራተኞች በኤጀንሲ፣ 3 ደግሞ በዲፕሎማት ውል በማፅደቅ በውጭ አገር ሥራ ላይ ተሰማርተዋል።
በሩብ ዓመቱ ለ69 ኤጀንሲዎች የቢሮ ዝውውር ቁጥጥር ተደርጎ የተፈቀደ ሲሆን በአዋጅ 923/2008 እና 632/2001 መሰረትም ለ74 ኤጀንሲዎች ፈቃድ መመለስ መቻሉም ተገልጿል።
ሕገወጥ የሰዎች ዝውውርን በመከላከል በኩል ከተለያዩ አገራት ለተመለሱ 1 ሺህ 760 ዜጎች የማቆያ የኪስ ገንዘብና የትራንስፖርት ድጋፍ በማድረግ ወደየአካባቢያቸው መመለስ ተችሏልም ብለዋል።
ለተመላሾች የሚውል የ217 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ከአጋር ድርጅቶች ማሰባሰብም ተችሏል።
በሌላ በኩል በኦሮሚያ፣ በሀረሪና በቤኒሻንጉል ክልሎች በጎዳና ላይ የነበሩ 1 ሺህ 230 ዜጎችን ወደ ቤተሰቦቻቸው ማቀላቀልና ማቋቋም እንደተቻለ ገልጸዋል።
በ11 ከተሞች የሚገኙ የጎዳና ተዳዳሪዎችን ለማቋቋም ውል በገቡ 34 ተቋማት በኩል 2 ሺህ 522 አረጋዊያን፣ እናቶች፣ ወጣቶችና ልጆች ተጠቃሚ መሆናቸው በክትትል ተረጋግጧል ነው ያሉት።
የገጠር ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራሞችን ተፈጻሚ ለማድረግ በፌዴራልና በተዋረድ ያሉ የግብርና አስፈጻሚ ተቋማት ከተቋሙ ጋር ተቀናጀተውና ተናበው መስራት አለመቻል፤ ኑሯቸውን ጎዳና ላይ ያደረጉ ዜጎችን በማንሳት ተጠቃሚ ለማድረግ የተጀመረው ሥራ በተፈለገው ደረጃ ተፈፃሚ አለመሆኑ፤እንዲሁም የውጭ አገር ሥራ ስምሪት በወረርሽኙ ምክንያት መቀዛቀዙና በታቀዱ ሥራዎች ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ማሳደሩ በሩብ ዓመቱ ያጋጠሙ ተግዳሮቶች እንደነበሩ ተጠቅሷል።
የቀጥታ ድጋፍ ፕሮግራሞችን ተፈጻሚ ለማድረግ የአቅም ግንባታና የድጋፋዊ ሱፐርቪዥን የፈጻሚዎችና የአስፈጻሚዎችን አቅም ለመገንባት ጥረት መደረጉና የመንግስት አስፈፃሚ ተቋማት ለቅንጅትና ትብብር ስራዎች ትኩረት እንዲሰጡ የክትትልና ድጋፍ ስራዎች መከወናቸውም ተገልጿል።