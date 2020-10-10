የአዕምሮ ጤና አገልግሎትን ለማሻሻልና ተደራሽነ ለማድረግ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይገባል ተባለ–የቅዱስ አማኑኤል ሆስፒታሉ

አዲስ አበባ፣መስከረም 30/2013 (ኢዜአ) የአዕምሮ ጤና አገልግሎት ለማሻሻልና ተደራሽ ለማድረግ ትኩረት መስጠት እንደሚገባ የቅዱስ አማኑኤል የአዕምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አስታወቀ።
የዘንድሮ የዓለም የአዕምሮ ጤና ቀን ”የአዕምሮ ጤና ለሁሉም የበለጠ መዋዕለ ነዋይ ለብዙሃን ተደራሽነት!” በሚል መሪ ቃል በቅዱስ አማኑኤል የአዕምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዛሬ ታስቦ ውሏል።
የሆስፒታሉ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ኢዳኦ ፈጆ በዚሁ ወቅት እንደገለጹት የአዕምሮ ጤና አገልግሎት ትኩረት ካልተሰጣቸው የማህበረሰብ ጤና አገልግሎት አንዱ ሆኖ መቆየቱን ተናግረዋል።
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰት ደግሞ በሰዎች የአዕምሮ ጤና ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ ባለበት በዚህ ወቅት ለዘርፉ ትኩረት በመስጠት ሁኔታውን መቀየር እንደሚያስፈል ገልጸዋል።
በአዕምሮ ህሙማን ላይ ያለው መገለል፣ አድሎ፣ የሰብዓዊ መብት ንፍገትና የሕግ ማዕቀፍ መላላት ችግሮችን ለማቃለልና አገልግሎቱን ለማሻሻል የተቀናጀ እንቅስቃሴ ማድረግ እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል።
በኢትዮጵያ የዓለም የስደተኞች የአዕምሮ ጤና ድርጅት አስተባባሪ ሚስ ስቴፋኒ ዱቨርጂ በበኩላቸው፣ በአዕምሮ ጤና ጉዳይ የዘርፉ ባለሙያዎች ብቻ መተው የለበትም ብለዋል።
ሁሉም የማህበረሰብ ክፍሎች ግንዛቤ በመጨበጥ የድርሻቸውን መወጣት እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል።
ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በዓለም ላይ በአሁኑ ወቅት አንድ ቢሊዮን የሚጠጉ ሰዎች የአዕምሮ ሕመም አጋጥሟቸዋል።
በየዓመቱ 3 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች ደግሞ አልኮል አብዝቶ በመጠቀም የአዕምሮ ሕመም አጋጥሟቸው ሕይወታቸውን ያጣሉ።
በአንጻራዊነት በምድሪቱ ጥራት ያለው የአዕምሮ ጤና አገልግሎት የሚያገኙ ጥቂቶች ናቸው።
ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው አገሮች 75 በመቶ በላይ ሰዎች የአዕምሮ፣ የአንጎልና የሱስ አስያዥ እጾች አጠቃቀም ችግር ያለባቸውና ምንም አይነት ሕክምናም ሆነ እንክብካቤ እንደማያገኙ ጥናቶች ያመላክታሉ።