በመዲናዋ ኮቪድ -19ን በመከላከል ረገድ በሕዝብ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች የሚታዩ ጉድለቶች አሳሳቢ ናቸው– ነዋሪዎች

አዲስ አበባ መስከረም 29/2013 (ኢዜአ) – በአዲስ አበባ ከተማ ኮቪድ 19 እየተስፋፋ ቢመጣም፤ በሕዝብ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች አጠቃቀም የሚታዩት ጉድለቶች እንደሚያሳስቧቸው አንዳንድ ነዋሪዎች ገለጹ።
ከተማዋ በአገሪቱ ከፍተኛ ቁጥር የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ብቻ ሳይሆን፤ የብዙዎችም ሕይወት አልፎባታል።
የከተማዋ የሕዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ቅድመ ኮቪድ 19ን ወደነበረው ሁኔታ ተመልሷል የሚሉም በርካታዎች ናቸው።
በኢትዮጵያ ኮቪድ -19 መግባቱን ተከትሎ በተወሰዱ እርምጃዎች ሕዝቡ ራሱን ከወረርሽኙ ለመጠበቅ ”ጠንካራ” የሚባል ጥንቃቄ ሲያደርግ ነበር።
ሆኖም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ርቀትን በመጠበቅና ጭምብል አድርጎ በመንቀሳቀስ ረገድ ክፍተቶች ይስተዋላሉ።
ነዋሪዎቹ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት ኅብረተሰቡ በሚገለገልባቸው የሕዝብ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች የሚታየው መተፋፈግ ለወረርሽኙ አጋላጭ ነው።
በመሆኑም ኅብረተሰቡ ለራሱ ጤና አለኝታ በመሆን የጥንቃቄ እርምጃዎች መውሰድ ይገባዋል ብለዋል።
መመሪያውን ተላልፈው በሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ አሳስበዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ ትራስንፖርት ባለሥልጣን የሕዝብና ጭነት ትራንስፖርት ሥምሪት ቁጥጥር ዳይሬክተር አቶ ዮሴፍ ተስፋዬ ተጠይቀው ኮቪድ 19 ለመከላከል የወጣው መመሪያ የአስቸኳያ ጊዜ አዋጁ ከተነሳ በኋላ ማሻሻያ እንደተደረገበት ይገልጻሉ።
ከመስከረም 9 ቀን 2013 ጀምሮ በተደረገው ማሻሻያ ታክሲዎች በወንበር ልክና ከኋላ ሦስት ሰዎች ብቻ እንዲጭኑ፣ በሸገርና በአንበሳ የከተማ አውቶቡሶች ደግሞ በወንበር ልክና ቆመው የሚሄዱ መንገደኞች በ50 በመቶ እንዲቀንሱ መመሪያ ተላልፏል።
በዚህም በባለ ሦስት እግር ተሽከርካሪ የባጃጅ ሹፌሩን ጨምሮ አጠቃላይ ሦስት ሰዎች፣ በሞተር ብስክሌት ደግሞ ከአሽከርካሪው ውጭ አንድም ሰው መጫን የለባቸውም ይላል።
መመሪያውን ተላልፈው የተገኙ 2 ሺህ 57 አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ መወሰዱንም አስታውቀዋል።
መመሪያውን የሚተላለፉ አሽክርካሪዎች ሲያጋጥሙ ጥቆማ እንዲሰጥ ጠይቀዋል።
በኢትዮጵያ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር 81 ሺህ 797 የደረሰ ሲሆን፣1 ሺህ 262 ሰዎች ሕይወት አልፏል።