የከተማ ግብርና ከግል ፍጆታ ባለፈ የኢኮኖሚ ምንጭ መሆኑ ተገለጸ

መስከረም 29/2013 (ኢዜአ) በከተማ ግብርና በመሳተፍ ከቤተሰብ ፍጆታ ባለፈ ለገቢያ በማቅረብ በዘርፉ የተሰማሩ ዜጎችን ኖሮ እያሻሻለ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
በከተማ ግብርና ጠቀሜታ ህብረተሰቡ ያለው ግንዛቤ እያደገ በመምጣቱንም ተናግረዋል።የኮምሽኑ ኮሚሽነር አቶ አህመድ ኑር ለኢዜአ እንደተናገሩት በርካታ የኀብረተሰብ ክፍሎች በከተማ ግብርና ተሳትፈዋል፡፡
ወይዘሮ አረጋሽ ለገሰ ይባላሉ በአራዳ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ሲሆኑ የ10 ቤተሰብ አስተዳዳሪም ናቸው። ወይዘሮ አረጋሽ እሳቸውን እና ቤተሰባቸውን በከባድ የኑሮ ጫና ውስጥ እንደነበሩም ይናገራሉ።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በከተማ ግብርና በመሳተፍ በጓሮ አተክልት ሥራ ተሰማርተው፤ ቤተሰቦቻቸውን መመገብ ከመቻላቸውም ባለፈ ለአካባቢያቸው መትረፍ እንደቻሉ ለኢዚአ በሰጡት አስተያየት ተናግረዋል፡፡
ወይዘሮ አረጋሽ አክለውም በከተማ ግብርና ቆስጣ፣ ካሮት፣ ጎመን፣ አቡካዶ፣ ማንጎ፣ ሙዛ፣ አፕል፣ ዘይቱን እና ሌሎችንም በጓሮዋቸው በመንከባከብ ለቤተሰቦቻቸው ባለፈ ለአካባቢው ማኀበረሰብ በመሸጥ የገቢ ምንጭ እንደሆነላቸውም ያስረዳሉ፡፡
አቶ ሙስጠፋ ጀማል በኮልፌ አትክልት አምራቾች የህብረት ሥራ ማህበር አባል ሲሆኑ እሳቸውም የተለያዩ የጓሮ አትክልቶችን በማምረት ለገቢያ በማቅረብ ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል፡፡
የጓሮ አትክልት ማልማት ብዙ ቦታ የማይጠይቅና በቀላሉ ሊተገበር የሚችል በመሆኑ ብዙ ሰዎች ባላቸው ቦታ የተለያዩ አትክልቶችን እየተንከባከቡ ለቤተሰብ ፍጆታ እያዋሉት እንደሚገኙ የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር አቶ መሀመድ ኑር አስረድተዋል፡፡
ምክትል ሀላፊው አክለውም በከተማ ግብርና በመሰማራት ጥቅም ማግኘት እንደሚቻል ህብረተሰቡ ያለው ግንዛቤ እያደገ በመምጣቱንም ተናግረዋል።
በመጀመሪያው ሩብ አመት የ7ሺ 532 ሰዎች በግቢ እና ጓሮ አትክልት ማምረት በአዲስ መልክ ወደ ሥራ መግባታቸውን ተናግረው፤ በዚህም ለ2ሺህ ሰዎች የሥራ እድል መፈጠሩን ጠቁመዋል፡፡
በተመሳሳይ ከዚህ በፊት በእንስሳት ማርባት ዘርፍ ተሰማርተው የነበሩ 60ሺ 545 ሰዎች እና በእፅዎት ዘርፍ ደግሞ 30ሺ 5መቶ ሰዎች በዘርፍ ተሰማርተው ይገኛሉ።