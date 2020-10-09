ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ለማስቀጠል የሚያስችል ቁመና ላይ ነው

ሐዋሳ፣ መስከረም 29/2013 (ኢዜአ) ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ኮሮናን ለመከላከል የተቋረጠውን የመማር ማስተማር ስራ ለማስቀጠል በሚያስችለው ቁመና ላይ መሆኑን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር የሱፐርቪዥን ቡድን አስታወቀ፡፡
በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ምልከታ ያደረገውን የሱፐርቪዥን ቡድን የመሩት በሚኒስትሩ የአስተዳደርና የመሠረተ ልማት ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ጌታቸው ተፈራ ለኢዜአ እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው ኮሮናን በመከላከል የትምህርት ሥራውን ማስቀጠል የሚያስችል ቁመና ላይ ነው።
በዩኒቨርሲቲው በተማሪዎች መመገቢያ አዳራሾች፣ ቤተ መጻህፍት፣ ክሊኒኮች፣ በመማሪያና ማደሪያ ክፍሎች የንክኪ ተጋላጭነትን በሚቀንስና ርቀትን በጠበቀ መልኩ ተማሪዎችን ለማስተናገድ የሚያስችል በቂ ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል ።
በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ጊቢ መግቢያ እስከ ማደሪያ ክፍሎች ኮሮናን ለመከላከል ግንዛቤ ለማሳደግ የሚረዱ መረጃዎች በግልጽ ቦታዎች የማስቀመጥ ክፈተት መኖሩን ጠቅሰዋል።
በተጨማሪም ለቫይረሱ መከላከያ የሚሆኑ የንጽህና መጠበቂያና ሌሎች ግብዓቶች የአቅርቦት ክፍተቶች መሻሻል እንደሚገባቸው ቡድኑ መመልከቱን ጠቅሰዋል።
ዩኒቨሲቲው ጉድለቶቹን በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ በማሟላት በራሱ ቦርድና በተማሪዎች ህብረት አስገምግሞ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ በሚሰጠው ፈቃድ መሰረት የትምህርት ሥራውን የሚጀምር እንደሚሆን አመላክተዋል ።
ዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አያኖ በራሶ በበኩላቸው ቫይረሱን በመከላከል የተቋረጠውን የመማር ማስተማር ስራ ለመጀመር የሚያስችል ዝግጅት እየተጠናቀቀ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
“ዩኒቨርሲቲው ፈቃድ ሲያገኝ በመጀመሪያ ተመራቂ ተማሪዎችን በመቀበል በ45 ቀናት ትምህርታቸውን እንዲያጠናቅቁ ይደረጋል” ብለዋል ።
ለሁለተኛና ሶስተኛ ዓመት ተማሪዎች እስከ መጋቢት 2013 ዓ/ም ማጠናከሪያ ትምህርት በመስጠት የተቋረጠውን ትምህርት ለማጠናቀቅ የሚያስችል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ከሚያዚያ ወር 2013 ዓ/ም ጀምሮ የተያዘውን የትምህርት ዘመን ሥራ ለመጀመር መታቀዱን አመልክተዋል፡፡
ዩኒቨርሲቲው ካሉት ከ21 ሺህ በላይ መደበኛ ተማሪዎች ውስጥ አንድ አራተኛ የሚሆኑ ተመራቂ ተማሪዎችን ቅድሚያ በመቀበል የተቋረጠውን የትምህርት ስራ እንደሚያስቀጥል አመላክተዋል ።
በምዝገባ፣ በምገባና በቤተ- መጻህፍት አገልግሎቶች ንክኪ እንዳይኖር የሚያደርግ ዘመናዊ የተማሪዎች መረጃ አያያዝ ሥርዓት መዘርጋቱን ጠቅሰዋል፡፡
በቫይረሱ የተያዘ ተማሪ ቢያጋጥም ለማቆያነትና ለህክምና መስጫ የሚያገለግል ማዕከል መዘጋጀቱንም ተናግረዋል፡፡
በሱፐርቪዥን ቡድኑ የተጠቀሱ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል፣ ሳኒታይዘርና ሌሎች ለኮሮና ቫይረስ መከላከያ የሚሆኑ ግብዓቶች አቅርቦትና ተጓዳኝ ክፍተቶች የማሟላት ስራ እሰከ ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓም እንዲጠናቀቅ ፕሬዝዳንቱ አስታውቀዋል ።