በደቡብ ክልል የተተከሉ ችግኞችን ለማሳደግ ኅብረተሰቡ የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ ቀረበ

ሐዋሳ መስከረም 29/2013 (ኢዜአ) – በደቡብ ክልል በክረምቱ ወቅት የተተከሉ ችግኞችን ለማሳደግ ኅብረተሰቡ በመንከባከብ የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ ቀረበ።
የክልሉ ደን፣ አካባቢ ጥበቃና የአየር ንብረት ለውጥ ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሣሙዔል ቀቀቦ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ባለፈው የክረምት ወቅት አንድ ቢሊዮን 500 ሚሊዮን ችግኞች በኅብረተሰቡ ተሳትፎ ተተክለዋል።
ችግኞቹ የተተከሉን በአረንጓዴ አሻራና መደበኛ መርሃ ግብር መሆኑን አመልክተው እንዲጸድቁ በዋናነት የመንከባከቡ ተግባር ከአሁኑ ሊጀመር እንደሚገባ ተናግረዋል።
በየደረጃው የሚገኘው የክልሉ ሕዝብ በተከላ ሂደቱ በነቂስ ወጥቶ እንደተረባረበ ሁሉ ራሱን ከወረርሽኙ እየተከላከለ በመንከባከብ ለማሳደግ የድርሻውን እንዲወጣ ዳይሬክተሩ ጥሪ አቅርበዋል።
የተተከሉ ችግኞችን መንከባከብ የሁሉም ኃላፊነት ነው ያሉት አቶ ሣሙዔል በተለይ አርሶ አደሩ በራሱ ይዞታ ላይም ሆነ በአካባቢው የወል መሬቶች ላይ ያለውን በመንከባከብ ለውጤት ማብቃት እንደሚጠበቅበትም ገልጸዋል።
በቀጣዩ ክረምት በሀገር አቀፍ ደረጃ ስድስት ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል የተያዘውን ዕቅድ ለማሳካት በሚደረገው ጥረት ክልሉም የበኩሉን ለመወጣት ከወዲሁ ዝግጅት መጀመሩን ዋና ዳይሬክተሩ አብራርተዋል።
የክልሉን የደን ሽፋን በሚቀጥሉት አሥር ዓመታት አሁን ካለበት 23 በመቶ ወደ 30 በመቶ ለማሳደግ የሚያስችል ስትራቴጂክ ዕቅድ መዘጋጀቱም ተመልክቷል።